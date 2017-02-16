更新版 1-《全球汇市》美元下跌，因交易商对美联储3月升息的预期减弱

(新增文末表格) * 欧元兑美元从五周低位反弹 * 美元兑日圆从两周半高位回落 * 美国数据乐观，一度缩减美元指数跌幅 * 联邦基金利率期货走势暗示，交易员对3月升息的预期降温 路透纽约2月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，录得逾两周来的最大单日跌幅， 因美债收益率下降，及美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升息时机存不确定性。 美元连续第二日下跌，从一个月高位进一步回落，此前美元曾多日连续上行，兑欧元触 及五周高位，兑日圆触及两周半高位。 交易员缩减美联储在3月14-15日会议上升息的机率，因他们认为，美联储主席叶伦周三 在众议院金融服务委员听证时对下月是否升息不是非常笃定。 但她暗示，今年升息超过两次是可能的，因经济接近充分就业，通胀接近美联储2%的目 标。 “叶伦听证前的美元升势没有得到进一步推动，所以我们看见涨势消退了，”TJM Brok erage外汇交易联合负责人Richard Scalone称。 投资者现在等待美国总统特朗普税改、放松监管和基建支出的进一步细节，交易员表示 。 美元指数 尾盘下跌0.7%，报100.49，低于周三触及的一个月高位101.76。 美元兑日圆 从周三触及的两周半高位114.95回落，盘中低见113.17日圆，尾盘下 跌0.9%，报113.15。 欧元兑美元 上涨0.7%，报1.0669，从周三触及的五周低位1.052反弹。 周四稍早，美元兑欧元和日圆一度缩减跌幅，因美国数据令人鼓舞，2月费城联储大西 洋沿岸中部地区企业活动指数触及33年高位。 3月升息预期减弱，加上美股下跌，帮助重燃了投资者对美债的兴趣，指标公债收益率 跌穿2.5%。 根据芝加哥商业交易所(CME)的FedWatch工具，联邦基金利率期货走势暗示，3月升息的 可能性为18%，低于周三时的31%。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0672 1.0598 +0.70 +1.51 1.0513 美元/日圆 113.20 114.15 -0.83 -3.14 116.87 欧元/日圆 120.85 120.98 -0.11 -1.86 123.14 美元/瑞郎 0.9965 1.0051 -0.86 -2.09 1.0178 英镑/美元 1.2487 1.2458 +0.23 +1.22 1.2336 美元/加元 1.3070 1.3077 -0.05 -2.68 1.3430 美元/离岸人民币 6.8483 6.8409 +0.11 -1.78 6.9726 澳元/美元 0.7694 0.7708 -0.18 +6.64 0.7215 欧元/瑞郎 1.0641 1.0654 -0.12 -0.71 1.0717 欧元/英镑 0.8543 0.8502 +0.48 +0.29 0.8518 新西兰元/美元 0.7208 0.7221 -0.18 +3.85 0.6941 美元/挪威克朗 8.2854 8.3375 -0.62 -4.07 8.6370 欧元/挪威克朗 8.8451 8.8370 +0.09 -2.65 9.0858 美元/瑞典克朗 8.8589 8.9182 -0.66 -2.73 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.4563 9.4548 +0.02 -1.29 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)