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亚洲 | 2017年 2月 17日 星期五 06:26 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元下跌，因交易商对美联储3月升息的预期减弱

 (新增文末表格)
    * 欧元兑美元从五周低位反弹
    * 美元兑日圆从两周半高位回落
    * 美国数据乐观，一度缩减美元指数跌幅
    * 联邦基金利率期货走势暗示，交易员对3月升息的预期降温

    路透纽约2月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，录得逾两周来的最大单日跌幅，
因美债收益率下降，及美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升息时机存不确定性。
    
    美元连续第二日下跌，从一个月高位进一步回落，此前美元曾多日连续上行，兑欧元触
及五周高位，兑日圆触及两周半高位。
  
    交易员缩减美联储在3月14-15日会议上升息的机率，因他们认为，美联储主席叶伦周三
在众议院金融服务委员听证时对下月是否升息不是非常笃定。
    
    但她暗示，今年升息超过两次是可能的，因经济接近充分就业，通胀接近美联储2%的目
标。
    
    “叶伦听证前的美元升势没有得到进一步推动，所以我们看见涨势消退了，”TJM Brok
erage外汇交易联合负责人Richard　Scalone称。
    
    投资者现在等待美国总统特朗普税改、放松监管和基建支出的进一步细节，交易员表示
。
    
    美元指数      尾盘下跌0.7%，报100.49，低于周三触及的一个月高位101.76。
    
    美元兑日圆      从周三触及的两周半高位114.95回落，盘中低见113.17日圆，尾盘下
跌0.9%，报113.15。
    
    欧元兑美元      上涨0.7%，报1.0669，从周三触及的五周低位1.052反弹。
    
    周四稍早，美元兑欧元和日圆一度缩减跌幅，因美国数据令人鼓舞，2月费城联储大西
洋沿岸中部地区企业活动指数触及33年高位。 
    
    3月升息预期减弱，加上美股下跌，帮助重燃了投资者对美债的兴趣，指标公债收益率
跌穿2.5%。
    
    根据芝加哥商业交易所(CME)的FedWatch工具，联邦基金利率期货走势暗示，3月升息的
可能性为18%，低于周三时的31%。
    
                                  今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.0672   1.0598   +0.70   +1.51   1.0513
    美元/日圆                   113.20   114.15   -0.83   -3.14   116.87
    欧元/日圆                   120.85   120.98   -0.11   -1.86   123.14
    美元/瑞郎                   0.9965   1.0051   -0.86   -2.09   1.0178
    英镑/美元                   1.2487   1.2458   +0.23   +1.22   1.2336
    美元/加元                   1.3070   1.3077   -0.05   -2.68   1.3430
    美元/离岸人民币             6.8483   6.8409   +0.11   -1.78   6.9726
    澳元/美元                   0.7694   0.7708   -0.18   +6.64   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0641   1.0654   -0.12   -0.71   1.0717
    欧元/英镑                   0.8543   0.8502   +0.48   +0.29   0.8518
    新西兰元/美元               0.7208   0.7221   -0.18   +3.85   0.6941
    美元/挪威克朗               8.2854   8.3375   -0.62   -4.07   8.6370
    欧元/挪威克朗               8.8451   8.8370   +0.09   -2.65   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.8589   8.9182   -0.66   -2.73   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.4563   9.4548   +0.02   -1.29   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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