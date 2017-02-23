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亚洲 | 2017年 2月 24日 星期五 06:11 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元下跌，因努钦税改评论和美联储预期

    * 美元兑日圆触及112.55日圆的两周低位
    * 市场关注法国政治，因民调显示勒庞支持率上升
    * 美元兑墨西哥披索跌至11月9日以来最低
    * 美联储周三发布的会议记录继续打压美元

 (新增文末收盘表格)
    路透纽约2月23日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，因市场认为美国税改没有取得进
展，周三发布的比预期更鸽派的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录继续打压美元。
    
    美元兑日圆      最多跌0.6%，至112.55日圆的两周低位，欧元兑美元      最多升0.
4%，至1.0595美元。
    
    对大西洋两岸政局的担忧扶助避险日圆走高，反欧盟的法国总统候选人勒庞的竞选纲领
，美国总统特朗普的政策出台时间表，都激发了对日圆的需求。
    
    美国新财长努钦告诉福克斯商业新闻网，特朗普政府采取的任何政策举措今年产生的影
响可能有限。他告诉美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)，希望在国会8月休会前税改议案
能获得通过。
    
    这与过去一个月其他政客发表的评论相一致，但在一些投资者看来，这在一定程度上减
弱了特朗普近期所做承诺的力度。
    
    “多数人都希望这些政策调整能很快颁布，”FirstLine FX首席执行长和创始人Jason 
Leinwand称，“市场开始意识到，不会像预期那么快。”
    
    一项民调显示，在可能进行的大选第二轮投票中，勒庞的支持率仅落后保守派候选人菲
永10个百分点，但落后中间派候选人马克龙22个百分点。
    
    周三发布的美联储会议记录继续令美元兑其它主要货币受压。会议记录显示，有投票权
的委员认为升息没有那么紧迫。
    
    CME Group的FedWatch数据显示，周四联邦基金利率期货走势暗示，3月升息的可能性仅
为22.1%，虽然高于周三的17.7%，但仍然很低。
    
    美元指数      尾盘下跌0.2%，报101.010。美元兑墨西哥披索      最多下跌1.5%，
报19.6108披索，为特朗普11月8日赢得美国大选以来的最低水平。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.0579   1.0555   +0.23   +0.63   1.0513
    美元/日圆                   112.57   113.27   -0.62   -3.68   116.87
    欧元/日圆                   119.12   119.61   -0.41   -3.26   123.14
    美元/瑞郎                   1.0060   1.0102   -0.42   -1.16   1.0178
    英镑/美元                   1.2552   1.2449   +0.83   +1.75   1.2336
    美元/加元                   1.3103   1.3162   -0.45   -2.43   1.3430
    美元/离岸人民币             6.8479   6.8569   -0.13   -1.79   6.9726
    澳元/美元                   0.7713   0.7702   +0.14   +6.90   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0647   1.0664   -0.16   -0.65   1.0717
    欧元/英镑                   0.8425   0.8483   -0.68   -1.09   0.8518
    新西兰元/美元               0.7227   0.7188   +0.54   +4.12   0.6941
    美元/挪威克朗               8.3367   8.3651   -0.34   -3.48   8.6370
    欧元/挪威克朗               8.8228   8.8322   -0.11   -2.89   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.9908   8.9743   +0.18   -1.28   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.5136   9.4721   +0.44   -0.69   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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