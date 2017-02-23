更新版 1-《全球汇市》美元下跌，因努钦税改评论和美联储预期

* 美元兑日圆触及112.55日圆的两周低位 * 市场关注法国政治，因民调显示勒庞支持率上升 * 美元兑墨西哥披索跌至11月9日以来最低 * 美联储周三发布的会议记录继续打压美元 (新增文末收盘表格) 路透纽约2月23日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，因市场认为美国税改没有取得进 展，周三发布的比预期更鸽派的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录继续打压美元。 美元兑日圆 最多跌0.6%，至112.55日圆的两周低位，欧元兑美元 最多升0. 4%，至1.0595美元。 对大西洋两岸政局的担忧扶助避险日圆走高，反欧盟的法国总统候选人勒庞的竞选纲领 ，美国总统特朗普的政策出台时间表，都激发了对日圆的需求。 美国新财长努钦告诉福克斯商业新闻网，特朗普政府采取的任何政策举措今年产生的影 响可能有限。他告诉美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)，希望在国会8月休会前税改议案 能获得通过。 这与过去一个月其他政客发表的评论相一致，但在一些投资者看来，这在一定程度上减 弱了特朗普近期所做承诺的力度。 “多数人都希望这些政策调整能很快颁布，”FirstLine FX首席执行长和创始人Jason Leinwand称，“市场开始意识到，不会像预期那么快。” 一项民调显示，在可能进行的大选第二轮投票中，勒庞的支持率仅落后保守派候选人菲 永10个百分点，但落后中间派候选人马克龙22个百分点。 周三发布的美联储会议记录继续令美元兑其它主要货币受压。会议记录显示，有投票权 的委员认为升息没有那么紧迫。 CME Group的FedWatch数据显示，周四联邦基金利率期货走势暗示，3月升息的可能性仅 为22.1%，虽然高于周三的17.7%，但仍然很低。 美元指数 尾盘下跌0.2%，报101.010。美元兑墨西哥披索 最多下跌1.5%， 报19.6108披索，为特朗普11月8日赢得美国大选以来的最低水平。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0579 1.0555 +0.23 +0.63 1.0513 美元/日圆 112.57 113.27 -0.62 -3.68 116.87 欧元/日圆 119.12 119.61 -0.41 -3.26 123.14 美元/瑞郎 1.0060 1.0102 -0.42 -1.16 1.0178 英镑/美元 1.2552 1.2449 +0.83 +1.75 1.2336 美元/加元 1.3103 1.3162 -0.45 -2.43 1.3430 美元/离岸人民币 6.8479 6.8569 -0.13 -1.79 6.9726 澳元/美元 0.7713 0.7702 +0.14 +6.90 0.7215 欧元/瑞郎 1.0647 1.0664 -0.16 -0.65 1.0717 欧元/英镑 0.8425 0.8483 -0.68 -1.09 0.8518 新西兰元/美元 0.7227 0.7188 +0.54 +4.12 0.6941 美元/挪威克朗 8.3367 8.3651 -0.34 -3.48 8.6370 欧元/挪威克朗 8.8228 8.8322 -0.11 -2.89 9.0858 美元/瑞典克朗 8.9908 8.9743 +0.18 -1.28 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5136 9.4721 +0.44 -0.69 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 母红)