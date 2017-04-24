更新版 1-《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退

****澳新经济指标预测--5月24日-5月31日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月23日(二) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 -- 43.1 出口(亿新西兰元) -- 46.5 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差3.32 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至4月的一年 -- 逆差36.7 5月24日(三) 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 -0.2% -0.2%
(新增文末报价表格) * 市场明显希望马克龙在法国大选第二轮投票中获胜 * 欧元兑美元大涨1.3%，此前一度大涨2% * 美元兑日圆升0.6%，报109.75日圆 路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投 票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。 欧元兑美元纽约尾盘大涨1.3%，报1.0866美元，离周日刚有迹象显示马克龙在首轮投票 中胜出后触及的五个半月高位1.0935美元不远。此次投票结果同之前数周的民调结果相符。 民调还显示，马克龙将在两周后的第二轮投票中以多达30个百分点的领先优势战胜极右 翼候选人勒庞，暗示市场人士可以买回欧元。 “差距如此之大，难以相信马克龙会在第二轮投票中败北，”道明证券高级汇市策略师 Mazen Issa表示。他称，投资人可能会将注意力转向周四的欧洲央行会议。 欧元兑美元触及日高时大涨了约2%，周日的大选结果令反建制的风险降低。在英国公投 脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现类似风险。 分析师表示，欧元从日高回落可能是因获利了结，而不是因投资人怀疑马克龙是否能在 第二轮选举中将击败勒庞。 法国农业信贷策略师表示，他们的仓位指标显示，上周多数时间投资人一直在买入欧元 ，暗示许多投资人已经结清了之前作空欧元的仓位。 法国投票结果令全球市场的紧张情绪有所缓解，投资者抛售避险货币日圆。日圆兑欧元 纽约尾盘下跌1.9%，报119.26日圆，兑美元 下跌0.6%，报109.75日圆，此 前触及近两周低位110.62日圆。 投票结果令人宽慰部分是因市场原本担心勒庞会在第二轮投票中同法国极左翼候选人梅 朗雄交锋，两人都对欧盟持怀疑态度。 “勒庞对阵梅郎雄的噩梦局面没有出现。”RiverFront Investment Group国际投资组 合管理部门董事Chris Konstantinos表示。 美元指数 尾盘跌约1%，报99.031。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0867 1.0726 +1.31 +3.37 1.0513 美元/日圆 109.75 109.07 +0.62 -6.09 116.87 欧元/日圆 119.27 116.98 +1.96 -3.14 123.14 美元/瑞郎 0.9955 0.9958 -0.03 -2.19 1.0178 英镑/美元 1.2793 1.2812 -0.15 +3.70 1.2336 美元/加元 1.3499 1.3497 +0.01 +0.51 1.3430 美元/离岸人民币 6.8827 6.8893 -0.10 -1.29 6.9726 澳元/美元 0.7566 0.7542 +0.32 +4.86 0.7215 欧元/瑞郎 1.0820 1.0683 +1.28 +0.96 1.0717 欧元/英镑 0.8490 0.8373 +1.40 -0.33 0.8518 新西兰元/美元 0.7015 0.7031 -0.23 +1.07 0.6941 美元/挪威克朗 8.5452 8.6675 -1.41 -1.06 8.6370 欧元/挪威克朗 9.2888 9.2989 -0.11 +2.23 9.0858 美元/瑞典克朗 8.8567 9.0040 -1.64 -2.76 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.6260 9.6597 -0.35 +0.48 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李军; 审校 母红)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月23日(二) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 -- 43.1 出口(亿新西兰元) -- 46.5 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差3.32 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至4月的一年 -- 逆差36.7 5月24日(三) 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 -0.2% -0.2%
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 122.93 -1.82 -1.46 2986323 京东 40.72 -0.94 -2.26 11555096 新浪 100.19 -4.95 -4.71 2146710 搜狐 48.54 -0.68 -1.38 963637 网易 292.28 -1.40 -0.48 1420395 百度 191.80 +0.11 +0.06 2147644 台湾 台湾积体电路
* 美股上涨，削弱公债买需 * 最新的美国两年期公债标售需求为一年最强 * 英国曼彻斯特自杀式炸弹袭击引发的避险买盘，限制了公债收益率 的升势 * 关注周三美联储会议记录和340亿美元五年期公债标售 路透纽约5月23日 - 美国公债收益率周二上涨，一些投资者卖出公债 ，为本周美国公债和公司债供应留出空间，其他投资者青睐股市，减低其 持有的避险公债仓位。 在美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三1800 GMT公布5月2-3日会议 记录前，一些交易商转趋谨慎。分析师称，会议记录可能包含下次升息时 机，以及可能放慢其所持证券的到期回笼资金再投资计划的线索。 美股周二延续从上周低位反弹的势头，因看似投资者对美国总统特朗 普的预算计划没有大意外感到释怀。 股市在上周三下挫，公债价格上涨，收益率降至近一个月低位，因媒 体报导引发市场担心，对特朗普在2016年竞选过程中是否和俄罗斯串通的 调查范围扩大，将会降低减税等财政刺激计划立法的可能性。 之后上述担忧缓解，尽管有更多报导使特朗普