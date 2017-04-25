更新版 1-《全球汇市》美国对加拿大软木征税的消息推动美元兑加元急升，欧元走强

(新增文末表格)

* 美元兑加元触及去年2月以来最高

* 欧元兑美元攀升至五个半月高位

* 美元兑日圆触及15日高位

* 欧元走强，因法国大选忧虑缓解和路透有关欧洲央行的报导

路透纽约4月25日 - 美元兑加元周二急升，之前美国宣布对加拿大软木征收关税。欧元触及数月高位，因对法国大选的忧虑缓解，以及欧洲央行可能在6月采取更为鹰派的政策。

美元兑加元盘中触及去年2月底以来最高1.3626加元。美国商务部长罗斯周一表示，将对从加拿大进口的软木征收平均20%的初步反补贴关税。

此举将对规模约56.6亿美元的建材进口造成影响，在美国、加拿大和墨西哥准备就长达23年的北美自由贸易协定(NAFTA)重新进行磋商之际，设定了紧张的基调。

“这反映出目前美国与邻国贸易关系的发展情况，”Mizuho的外汇策略师Sireen Harajli说，这是美国与邻国贸易关系的不好的苗头。

欧元兑美元盘中触及五个半月最高1.0950美元，交易员消化中间派候选人马克龙在法国大选首轮投票中胜出。

欧元对马克龙在首轮投票中胜出作出反应，“目前的表现是长期上行趋势的开始，”瑞士信贷驻纽约的外汇策略部全球主管Shahab Jalinoos说。

另外，欧洲央行管委会内及接近管委的三位消息人士对路透表示，由于法国大选两位反欧盟的候选人在第二轮中对阵的风险消除，且由于经济处于多年来最佳状态，欧洲央行可能在6月货币政策声明中微调措辞。

Mizuho的Harajli说，欧洲央行的政策转趋鹰派将推高欧洲利率，这将可能提振欧元。

美元兑避险日圆盘中急升约1.3%，触及15日高位111.18日圆，受助于法国大选忧虑缓解，美国新屋销售数据强劲，以及围绕总统特朗普将在周三宣布税改计划的乐观情绪。

“如果市场认为税改计划可信，那么美元/日圆可能走高，”瑞信的Jalinoos说。

美元指数尾盘跌0.3%，报98.844，之前触及五个半月最低98.695。

今日 上日 当日 今年以来 2016年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0925 1.0867 +0.53 +3.92 1.0513

美元/日圆 111.08 109.75 +1.21 -4.95 116.87

欧元/日圆 121.36 119.27 +1.75 -1.45 123.14

美元/瑞郎 0.9934 0.9955 -0.21 -2.40 1.0178

英镑/美元 1.2840 1.2793 +0.37 +4.09 1.2336

美元/加元 1.3569 1.3499 +0.52 +1.03 1.3430

美元/离岸人民币 6.8880 6.8827 +0.08 -1.21 6.9726

澳元/美元 0.7535 0.7566 -0.41 +4.44 0.7215

欧元/瑞郎 1.0855 1.0820 +0.32 +1.29 1.0717

欧元/英镑 0.8506 0.8490 +0.19 -0.14 0.8518

新西兰元/美元 0.6949 0.7015 -0.94 +0.12 0.6941

美元/挪威克朗 8.5637 8.5452 +0.22 -0.85 8.6370

欧元/挪威克朗 9.3579 9.2888 +0.74 +2.99 9.0858

美元/瑞典克朗 8.7719 8.8567 -0.96 -3.69 9.1077

欧元/瑞典克朗 9.5848 9.6260 -0.43 +0.05 9.5799