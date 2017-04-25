更新版 1-《全球汇市》美国对加拿大软木征税的消息推动美元兑加元急升，欧元走强

台湾经济指标预测--5月24日至8月21日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/24 1620 M2年增率 4月 -- +3.64% 5/26 1600 经济成长率 4月 -- +2.56% (统计值) (Q1概估) * 6月5日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/5 1620 外汇存底 5月底 -- 4,384.26
(新增文末表格)
* 美元兑加元触及去年2月以来最高
* 欧元兑美元攀升至五个半月高位
* 美元兑日圆触及15日高位
* 欧元走强，因法国大选忧虑缓解和路透有关欧洲央行的报导
路透纽约4月25日 - 美元兑加元周二急升，之前美国宣布对加拿大软木征收关税。欧元触及数月高位，因对法国大选的忧虑缓解，以及欧洲央行可能在6月采取更为鹰派的政策。
美元兑加元盘中触及去年2月底以来最高1.3626加元。美国商务部长罗斯周一表示，将对从加拿大进口的软木征收平均20%的初步反补贴关税。
此举将对规模约56.6亿美元的建材进口造成影响，在美国、加拿大和墨西哥准备就长达23年的北美自由贸易协定(NAFTA)重新进行磋商之际，设定了紧张的基调。
“这反映出目前美国与邻国贸易关系的发展情况，”Mizuho的外汇策略师Sireen Harajli说，这是美国与邻国贸易关系的不好的苗头。
欧元兑美元盘中触及五个半月最高1.0950美元，交易员消化中间派候选人马克龙在法国大选首轮投票中胜出。
欧元对马克龙在首轮投票中胜出作出反应，“目前的表现是长期上行趋势的开始，”瑞士信贷驻纽约的外汇策略部全球主管Shahab Jalinoos说。
另外，欧洲央行管委会内及接近管委的三位消息人士对路透表示，由于法国大选两位反欧盟的候选人在第二轮中对阵的风险消除，且由于经济处于多年来最佳状态，欧洲央行可能在6月货币政策声明中微调措辞。
Mizuho的Harajli说，欧洲央行的政策转趋鹰派将推高欧洲利率，这将可能提振欧元。
美元兑避险日圆盘中急升约1.3%，触及15日高位111.18日圆，受助于法国大选忧虑缓解，美国新屋销售数据强劲，以及围绕总统特朗普将在周三宣布税改计划的乐观情绪。
“如果市场认为税改计划可信，那么美元/日圆可能走高，”瑞信的Jalinoos说。
美元指数尾盘跌0.3%，报98.844，之前触及五个半月最低98.695。
今日 上日 当日 今年以来 2016年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0925 1.0867 +0.53 +3.92 1.0513
美元/日圆 111.08 109.75 +1.21 -4.95 116.87
欧元/日圆 121.36 119.27 +1.75 -1.45 123.14
美元/瑞郎 0.9934 0.9955 -0.21 -2.40 1.0178
英镑/美元 1.2840 1.2793 +0.37 +4.09 1.2336
美元/加元 1.3569 1.3499 +0.52 +1.03 1.3430
美元/离岸人民币 6.8880 6.8827 +0.08 -1.21 6.9726
澳元/美元 0.7535 0.7566 -0.41 +4.44 0.7215
欧元/瑞郎 1.0855 1.0820 +0.32 +1.29 1.0717
欧元/英镑 0.8506 0.8490 +0.19 -0.14 0.8518
新西兰元/美元 0.6949 0.7015 -0.94 +0.12 0.6941
美元/挪威克朗 8.5637 8.5452 +0.22 -0.85 8.6370
欧元/挪威克朗 9.3579 9.2888 +0.74 +2.99 9.0858
美元/瑞典克朗 8.7719 8.8567 -0.96 -3.69 9.1077
欧元/瑞典克朗 9.5848 9.6260 -0.43 +0.05 9.5799
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/24 1620 M2年增率 4月 -- +3.64% 5/26 1600 经济成长率 4月 -- +2.56% (统计值) (Q1概估) * 6月5日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/5 1620 外汇存底 5月底 -- 4,384.26
路透台北5月24日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,062亿台币。 --公债付息：101乙2期5息共3.75亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共2兆(万亿)2,419.8亿台币： 5/25 10,404亿台币 5/26 3,980亿台币 5/29 2亿台币 5/30 214亿台币 5/31 3,463.
* 整体资金仍多，拆款利率持平 * 外资虽呈净汇入，外银却缺钱 * 票券商缺口小，短票利率不变 * RP市场多缺不一，利率则持平 记者 罗两莎 路透台北5月23日 - 台湾银行间短率周二大致持平；资金调度人员表示，今天市场资金 相当充裕，拆款以到期续拆为主，但部分外商银行较缺钱，反向自本土银行拆入资金，但以 隔拆为主。 他们指出，昨天外资虽大举涌入，按理外银应该不缺钱，但今天外银不仅未拆出，而是 反向拆入；且接下来即是端午节长假，部分银行操作趋保守，资金落点甚至安排在节前到期 。 〞月底还有缴税因素，有些银行不丢长钱，只做到端午节前。〞一大型银行资调人员说 。 另一大型银行资调人员则说，今天整体资金尚属充裕，没有很紧张，利率持平于上日水 准，对票券商跨月(14天期)利率在0.33%，对银行则在0.28-0.31%。 〞今天外商有点缺，有新增的需求出来，但都是只做隔拆。〞前述大型银行资调人员说 。 票券商方面，资调人员均指出，今天缺口不大，拆款都