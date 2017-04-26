更新版 1-《全球汇市》美元从高位回落，因特朗普税改计划令市场失望

(新增文末表格) * 市场认为特朗普税改计划缺乏新细节 * 美元兑日圆从近四周高位回落 * 美国将退出NAFTA的报导重创墨西哥披索和加元 路透纽约4月26日 - 美元兑主要货币周三削减涨幅，因市场认为白宫之前宣布的税改计 划大纲缺乏新细节。加元和墨西哥披索走软，因有报导称，美国正考虑退出北美自由贸易协 定(NAFTA)。 特朗普政府提议将公开发行股票企业的税率从35%下调至15%，将税赋由所有者缴纳的公 司(pass-through businesses)的最高税率从从39.6%降至15%。此类公司包括很多小型合伙 制企业和独资企业。 在税改计划公布前，美元兑日圆 触及本月最高111.77日圆，但在计划公布后削减 涨幅，尾盘基本持稳，报111.15日圆。 分析师称，交易员对税改计划感到失望，认为缺乏新的细节，且怀疑任何重大税改能否 获得参众两院的批准。 “今日出现一定程度的‘传言时买入，消息出炉后卖出’的情况，”法国农业信贷银行 的外汇策略师Vassili Serebriakov表示，他所指的是美元在计划公布前上涨，公布后回落 。“税改提议最终成为税改法案还有很长的路要走，市场认识到了这一点，”他补充说。 欧元兑美元也削减跌幅，尾盘仅下跌0.2%，报1.0900美元，稍早一度下跌0.6%，低见1. 0857美元。 欧元兑美元早盘触及1.0950美元，追平周二触及的五个半月高位，后遭遇卖压，因市 场预期特朗普政府宣布税改计划将会提振美元。 美元兑墨西哥披索 急升约2.4%，至逾一个月高位19.2922披索。兑加元一度上扬0 .4%，至1.3623加元，之前有报导称，美国正在酝酿一项退出北美自由贸易协定(NAFTA)行政 令的草稿。 这则报导最初是由Politico发出，后一位政府资深官员证实了出台此项行政令的可能性 。 “这凸显出美国经济对墨西哥和加拿大是何等重要，”Western Union Business Solut ions的高级市场分析师Joe Manimbo说。 美元指数 尾盘上扬0.2%，报99.018。(完) 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0903 1.0925 -0.20 +3.71 1.0513 美元/日圆 111.03 111.08 -0.05 -5.00 116.87 欧元/日圆 121.07 121.36 -0.24 -1.68 123.14 美元/瑞郎 0.9930 0.9934 -0.04 -2.44 1.0178 英镑/美元 1.2846 1.2840 +0.05 +4.13 1.2336 美元/加元 1.3613 1.3569 +0.32 +1.36 1.3430 美元/离岸人民币 6.8959 6.8880 +0.11 -1.10 6.9726 澳元/美元 0.7472 0.7535 -0.84 +3.56 0.7215 欧元/瑞郎 1.0830 1.0855 -0.23 +1.05 1.0717 欧元/英镑 0.8483 0.8506 -0.27 -0.41 0.8518 新西兰元/美元 0.6889 0.6949 -0.86 -0.75 0.6941 美元/挪威克朗 8.5824 8.5637 +0.22 -0.63 8.6370 欧元/挪威克朗 9.3583 9.3579 +0.00 +3.00 9.0858 美元/瑞典克朗 8.7619 8.7719 -0.11 -3.80 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5543 9.5848 -0.32 -0.27 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)