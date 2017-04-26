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亚洲 | 2017年 4月 27日 星期四 06:24 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元从高位回落，因特朗普税改计划令市场失望

 (新增文末表格)
    * 市场认为特朗普税改计划缺乏新细节
    * 美元兑日圆从近四周高位回落
    * 美国将退出NAFTA的报导重创墨西哥披索和加元

    路透纽约4月26日 - 美元兑主要货币周三削减涨幅，因市场认为白宫之前宣布的税改计
划大纲缺乏新细节。加元和墨西哥披索走软，因有报导称，美国正考虑退出北美自由贸易协
定(NAFTA)。
    
    特朗普政府提议将公开发行股票企业的税率从35%下调至15%，将税赋由所有者缴纳的公
司(pass-through businesses)的最高税率从从39.6%降至15%。此类公司包括很多小型合伙
制企业和独资企业。
    
    在税改计划公布前，美元兑日圆      触及本月最高111.77日圆，但在计划公布后削减
涨幅，尾盘基本持稳，报111.15日圆。

    分析师称，交易员对税改计划感到失望，认为缺乏新的细节，且怀疑任何重大税改能否
获得参众两院的批准。

    “今日出现一定程度的‘传言时买入，消息出炉后卖出’的情况，”法国农业信贷银行
的外汇策略师Vassili Serebriakov表示，他所指的是美元在计划公布前上涨，公布后回落
。“税改提议最终成为税改法案还有很长的路要走，市场认识到了这一点，”他补充说。

    欧元兑美元也削减跌幅，尾盘仅下跌0.2%，报1.0900美元，稍早一度下跌0.6%，低见1.
0857美元。

     欧元兑美元早盘触及1.0950美元，追平周二触及的五个半月高位，后遭遇卖压，因市
场预期特朗普政府宣布税改计划将会提振美元。

    美元兑墨西哥披索      急升约2.4%，至逾一个月高位19.2922披索。兑加元一度上扬0
.4%，至1.3623加元，之前有报导称，美国正在酝酿一项退出北美自由贸易协定(NAFTA)行政
令的草稿。

    这则报导最初是由Politico发出，后一位政府资深官员证实了出台此项行政令的可能性
。

    “这凸显出美国经济对墨西哥和加拿大是何等重要，”Western Union Business Solut
ions的高级市场分析师Joe Manimbo说。

    美元指数      尾盘上扬0.2%，报99.018。(完)
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.0903   1.0925   -0.20   +3.71   1.0513
    美元/日圆                   111.03   111.08   -0.05   -5.00   116.87
    欧元/日圆                   121.07   121.36   -0.24   -1.68   123.14
    美元/瑞郎                   0.9930   0.9934   -0.04   -2.44   1.0178
    英镑/美元                   1.2846   1.2840   +0.05   +4.13   1.2336
    美元/加元                   1.3613   1.3569   +0.32   +1.36   1.3430
    美元/离岸人民币             6.8959   6.8880   +0.11   -1.10   6.9726
    澳元/美元                   0.7472   0.7535   -0.84   +3.56   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0830   1.0855   -0.23   +1.05   1.0717
    欧元/英镑                   0.8483   0.8506   -0.27   -0.41   0.8518
    新西兰元/美元               0.6889   0.6949   -0.86   -0.75   0.6941
    美元/挪威克朗               8.5824   8.5637   +0.22   -0.63   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.3583   9.3579   +0.00   +3.00   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.7619   8.7719   -0.11   -3.80   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.5543   9.5848   -0.32   -0.27   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
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