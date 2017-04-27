更新版 1-《全球汇市》欧元兑美元小跌，因欧洲央行政策立场鸽派

(新增文末表格) * 欧洲央行维持宽松偏向 * 瑞典克朗下跌，此前瑞典央行延长购债计划 * 美元兑日圆走高，因市场认为日本央行政策立场鸽派 * 墨西哥披索反弹，因特朗普称不会退出NAFTA 路透纽约4月27日 - 欧元兑美元周四小跌，此前欧洲央行总裁德拉吉称，决策者没有讨 论撤走宽松货币政策；美元兑瑞典克朗跳升，此前瑞典央行延长公债购买计划。 欧洲央行政策声明公布后，欧元 应声升至盘中高位1.0932美元，受由德拉吉宣读 的声明措辞提振；声明称，欧元区复苏越加稳固，下行风险减弱。 但声明的其它部分和德拉吉在问答环节强调，欧洲央行在开始收紧持续长达九年的超宽 松金融状况时仍面临阻碍。 “德拉吉没有像人们期望的那么鹰派，”BMO Capital Markets外汇策略全球负责人Gre g Anderson称。 “欧元的上行事件风险已不复存在，”他补充说，他指出市场倾向于作空欧元，部分因 为中间派候选人马克龙在法国大选决选中击败反欧盟候选人勒庞的可能性。 欧元兑美元尾盘下跌0.3%，报1.0875美元，接近盘中低位1.0852美元。 瑞典央行延长公债购买计划，预计将在2018年中首次升息，晚于之前的预估，令美元兑 瑞典克朗 最多升1.3%，至盘中高位8.8730克朗。 日本央行也暗示，将维持大规模的刺激举措，尽管对经济的评估为九年来最乐观。 日本央行总裁黑田东彦承认，民众对未来价格上升的预期仍迟滞，这令一些希望看到更 鹰派通胀预期的交易员感到失望，推高美元兑日圆。 “通胀预期走低表明宽松货币政策将持续下去，”富国银行外汇策略师Eric Viloria称 。 美元兑日圆尾盘升0.2%，报111.22日圆，盘中最多升0.5%，至111.59日圆。 美元指数 尾盘升0.1%，报99.104。 美元兑墨西哥 披索下跌0.8%，报19.0300披索，此前特朗普总统称美国不会退出 北美自由贸易协定(NAFTA)。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0872 1.0903 -0.28 +3.41 1.0513 美元/日圆 111.25 111.03 +0.20 -4.81 116.87 欧元/日圆 120.93 121.07 -0.12 -1.79 123.14 美元/瑞郎 0.9938 0.9930 +0.08 -2.36 1.0178 英镑/美元 1.2902 1.2846 +0.44 +4.59 1.2336 美元/加元 1.3631 1.3613 +0.13 +1.50 1.3430 美元/离岸人民币 6.9000 6.8959 +0.06 -1.04 6.9726 澳元/美元 0.7461 0.7472 -0.15 +3.41 0.7215 欧元/瑞郎 1.0806 1.0830 -0.22 +0.83 1.0717 欧元/英镑 0.8424 0.8483 -0.70 -1.10 0.8518 新西兰元/美元 0.6876 0.6889 -0.19 -0.94 0.6941 美元/挪威克朗 8.5622 8.5824 -0.24 -0.87 8.6370 欧元/挪威克朗 9.3108 9.3583 -0.51 +2.48 9.0858 美元/瑞典克朗 8.8342 8.7619 +0.83 -3.00 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.6048 9.5543 +0.53 +0.26 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静/张荻；审校 母红/龚芳)