更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆上涨，摆脱疲弱的美国制造业和通胀数据影响

* 3月核心PCE物价指数跌0.1% * 美国ISM制造业活动指数为12月来最低 * 美元兑日圆触及一个月高位 * 美元兑欧元收复多数失地，摆脱数据影响 * 关注本周美联储会议 (新增文末报价表格) 路透纽约5月1日 - 美元兑日圆周一上涨，此前投资人摆脱了疲弱的美国制造业活动和 通胀数据的影响，因认为这不太可能阻止美国联邦储备理事会(美联储/FED)在6月升息。 扣除食品和能源的个人消费支出(PCE)价格指数在3月下跌0.1%，为2001年9月以来首次 录得月度下跌，也是最大月度跌幅。在截至3月的12个月里，所谓的核心PCE价格指数增长1. 6%，为去年7月以来的最小增幅。 核心PCE是美联储青睐的通胀指标，美联储设定的目标为2%。 美国供应管理协会(ISM)称，4月全国制造业活动指数下跌至54.8，为去年12月以来的最 低。 尽管数据公布后，美元兑日圆和欧元一度下滑，但之后美元兑日圆反弹并触及一个月高 位111.92日圆，兑欧元也收复多数失地。 “我认为单靠这些数据不会影响6月升息，”法国农业信贷汇市策略师Vassili Serebri akov表示，“我认为市场可能认为(首季)数据是旧新闻，部分因市场已经消化了上周发布的 首季美国国内生产总值(GDP)数据。” 市场交投清淡，因亚欧多个市场因五一节假期休市。 欧元兑美元 尾盘升0.1%，报1.0901美元，数据公布后不久触及日高1.0923美元， 该日高仍低于上周触及的五个半月高位1.0950美元。 美元兑日圆 尾盘升0.2%，报111.77日圆，接近午后稍早触及的一个月高位111.92 日圆。 美联储可能在周三的政策声明中将周一疲弱的美国经济数据归为“暂时性的”，Westpa c Banking Corp高级汇市策略师Richard Franulovich表示。不过他也指出，如果美国经济 数据持续疲弱，会影响美联储的经济展望。 美元指数 尾盘升0.05%，报99.101。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0898 1.0895 +0.03 +3.66 1.0513 美元/日圆 111.83 111.53 +0.27 -4.31 116.87 欧元/日圆 121.91 121.50 +0.34 -1.00 123.14 美元/瑞郎 0.9961 0.9950 +0.11 -2.13 1.0178 英镑/美元 1.2885 1.2946 -0.47 +4.45 1.2336 美元/加元 1.3680 1.3650 +0.22 +1.86 1.3430 美元/离岸人民币 6.8970 6.8964 +0.01 -1.08 6.9726 澳元/美元 0.7523 0.7484 +0.52 +4.27 0.7215 欧元/瑞郎 1.0858 1.0840 +0.17 +1.32 1.0717 欧元/英镑 0.8455 0.8413 +0.50 -0.74 0.8518 新西兰元/美元 0.6904 0.6866 +0.55 -0.53 0.6941 美元/挪威克朗 8.5924 8.5816 +0.13 -0.52 8.6370 欧元/挪威克朗 9.3663 9.3525 +0.15 +3.09 9.0858 美元/瑞典克朗 8.8468 8.8518 -0.06 -2.86 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.6404 9.6441 -0.04 +0.63 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李军/李婷仪; 审校 刘静/龚芳)