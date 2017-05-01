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亚洲 | 2017年 5月 2日 星期二 06:12 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆上涨，摆脱疲弱的美国制造业和通胀数据影响

    * 3月核心PCE物价指数跌0.1%
    * 美国ISM制造业活动指数为12月来最低
    * 美元兑日圆触及一个月高位
    * 美元兑欧元收复多数失地，摆脱数据影响
    * 关注本周美联储会议

 (新增文末报价表格)
    路透纽约5月1日 - 美元兑日圆周一上涨，此前投资人摆脱了疲弱的美国制造业活动和
通胀数据的影响，因认为这不太可能阻止美国联邦储备理事会(美联储/FED)在6月升息。
    
    扣除食品和能源的个人消费支出(PCE)价格指数在3月下跌0.1%，为2001年9月以来首次
录得月度下跌，也是最大月度跌幅。在截至3月的12个月里，所谓的核心PCE价格指数增长1.
6%，为去年7月以来的最小增幅。
    
    核心PCE是美联储青睐的通胀指标，美联储设定的目标为2%。
    
    美国供应管理协会(ISM)称，4月全国制造业活动指数下跌至54.8，为去年12月以来的最
低。            
    
    尽管数据公布后，美元兑日圆和欧元一度下滑，但之后美元兑日圆反弹并触及一个月高
位111.92日圆，兑欧元也收复多数失地。
    
    “我认为单靠这些数据不会影响6月升息，”法国农业信贷汇市策略师Vassili Serebri
akov表示，“我认为市场可能认为(首季)数据是旧新闻，部分因市场已经消化了上周发布的
首季美国国内生产总值(GDP)数据。”
    
    市场交投清淡，因亚欧多个市场因五一节假期休市。
    
    欧元兑美元      尾盘升0.1%，报1.0901美元，数据公布后不久触及日高1.0923美元，
该日高仍低于上周触及的五个半月高位1.0950美元。
    
    美元兑日圆      尾盘升0.2%，报111.77日圆，接近午后稍早触及的一个月高位111.92
日圆。
    
    美联储可能在周三的政策声明中将周一疲弱的美国经济数据归为“暂时性的”，Westpa
c Banking Corp高级汇市策略师Richard Franulovich表示。不过他也指出，如果美国经济
数据持续疲弱，会影响美联储的经济展望。
    
    美元指数      尾盘升0.05%，报99.101。    
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元                   1.0898   1.0895   +0.03   +3.66   1.0513
    美元/日圆                   111.83   111.53   +0.27   -4.31   116.87
    欧元/日圆                   121.91   121.50   +0.34   -1.00   123.14
    美元/瑞郎                   0.9961   0.9950   +0.11   -2.13   1.0178
    英镑/美元                   1.2885   1.2946   -0.47   +4.45   1.2336
    美元/加元                   1.3680   1.3650   +0.22   +1.86   1.3430
    美元/离岸人民币             6.8970   6.8964   +0.01   -1.08   6.9726
    澳元/美元                   0.7523   0.7484   +0.52   +4.27   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0858   1.0840   +0.17   +1.32   1.0717
    欧元/英镑                   0.8455   0.8413   +0.50   -0.74   0.8518
    新西兰元/美元               0.6904   0.6866   +0.55   -0.53   0.6941
    美元/挪威克朗               8.5924   8.5816   +0.13   -0.52   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.3663   9.3525   +0.15   +3.09   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.8468   8.8518   -0.06   -2.86   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.6404   9.6441   -0.04   +0.63   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 李军/李婷仪; 审校 刘静/龚芳)
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