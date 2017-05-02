《全球汇市》美元/日圆创一个月高位，美财长谈话激励美债收益率上涨

* 努钦重申支持超长期债券发行 * 美元/日圆上涨，欧元在5月7日法国大选前守住城池 * 澳元静候澳洲央行政策决定及声明以寻求交投指引 路透东京5月2日 - 美元兑日圆周二触及一个月高位，受美债收益率飙升所拉抬，此前美国财长努钦对发行超长债可能性发表看法。 美元兑日圆 最新报111.800日圆，此前触及111.945，为3月31日以来最高位。 美国财长努钦接受彭博采访时重申了他的观点之后，长期美债收益率跳涨至多周高位，从而使美元受到提振。努钦说，政府发售年期超过30年期的公债“可以是完全合理的”。 “美元紧随美债收益率上涨，由于努钦似乎对发售所谓超长期公债十分热衷，指标美债收益率升破2.3%关口，”大和证券资深汇市策略师Yukio Ishizaki表示。 美债收益率跳涨，使得美元无惧低迷数据带来的负面压力。 周一公布的报告显示，美国4月制造业活动放缓，3月消费者支出持平，扣除食品和能源的个人消费支出(PCE)价格指数在3月下跌0.1%，为2001年9月以来首次录得月度下跌，也是最大月度跌幅。 另一方面，欧元兑美元守稳。欧元 上涨0.1%至1.0909美元，在隔夜温和上扬后续涨。 欧元接近上周所及五个半月高位1.0951美元。由于马克龙在法国总统大选第一轮投票中打败反欧元的民粹主义候选人勒庞，欧元上周触及该高位。法国将于5月7日举行决胜投票。 “随着5月7日投票临近，市场最初预计欧元会有较大波动，但目前欧元仍持稳。法国股市亦处在纪录高位，市场似乎认为马克龙胜选将是板上钉钉，”Ishizaki表示。 欧元兑日圆 报122.00日圆，此前触及一个半月高位122.150。 澳元兑美元 微升至0.7532美元，受到铁矿石价格反弹的支持。 对澳元来说关键是今日稍晚澳洲央行的政策决定。虽然外界普遍预计澳洲央行维持利率 不变，但投资者渴望知道该央行是否认可最近表现乐观的国内经济数据。 美元指数 基本持平于99.073，隔夜小升。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0906 1.0898 +0.07 +3.74 1.0513 美元/日圆 111.87 111.83 +0.04 -4.28 116.87 欧元/日圆 122.04 121.91 +0.11 -0.89 123.14 美元/瑞郎 0.9957 0.9961 -0.04 -2.17 1.0178 英镑/美元 1.2899 1.2885 +0.11 +4.56 1.2336 美元/加元 1.3671 1.3680 -0.07 +1.79 1.3430 美元/离岸人民币 6.8985 6.8970 +0.02 -1.06 6.9726 澳元/美元 0.7535 0.7523 +0.16 +4.44 0.7215 新西兰元/美元 0.6919 0.6904 +0.22 -0.32 0.6941 澳元/日圆 84.300 84.150 +0.18 -0.02 84.320 新西兰元/日圆 77.420 77.260 +0.21 -4.62 81.170 英镑/日圆 144.33 144.11 +0.15 +0.22 144.02 澳元/新西兰元 1.0887 1.0884 +0.03 +4.85 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 戴素萍/王颖/许娜/杜明霞；审校 李婷仪/张若琪/王颖)