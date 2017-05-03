更正-更新版 1-《全球汇市》美元上扬，此前美联储暗示可能在6月加息

(更正：因译文有误，内文第六段应为欧元兑美元“稍早高见1.0936美元”，非“之后回升 至1. 0936美元”) * 美联储在政策声明中称首季经济成长疲弱是暂时性的 * 美元兑日圆触及逾六周高位 * 欧元兑美元跌穿1.09美元。 路透纽约5月3日 - 美元周三普涨，兑日圆触及逾六周高位，此前美国联邦储备理事会( 美联储/FED)暗示仍在今年再升息两次的正轨上。 美联储维持利率不变，在结束两日货币政策会议后发布的声明中淡化了首季经济成长疲 弱的影响，并强调就业市场强劲，暗示美联储可能早至6月就再度收紧货币政策。 联储还表示，消费者支出保持稳健，企业投资已经增强，通胀不断向美联储的目标水准 回升。 美元兑日圆 一度大涨0.7%，触及3月21日来最高的112.69日圆，因美联储声明强 化了6月升息及下半年再加息一次的预期。 “看来很有可能在6月加息，”Brown Brothers Harriman新兴市场货币策略部门全球主 管Win Thin表示。 美联储声明发布后，欧元兑美元 一度跌0.4%，报1.0888美元日低，稍早高见1.09 36美元。美元兑瑞郎、英镑和加元也跳涨。 在美联储发布声明前，美元兑日圆已经触及逾六周高位，因交易商消化美国发售超长期 公债的可能性及4月服务业成长强于预期的数据。 投资人在等待周五公布的月度非农就业报告，以寻找美联储年底前升息路径的更多迹象 。路透访查的分析师预计，4月美国非农就业岗位增长18.5万，高于3月的9.8万。 美联储声明“令周五的非农就业报告更显重要，因如果数据令人失望，则美联储将会暂 停升息，”Merk Investments总裁兼投资长Axel Merk称。 ADP公布的数据显示，上月民间就业岗位增加17.7万，为去年10月以来最小增幅，当月 为增长6.2万，但仍略高于接受路透调查的分析师预估中值17.5万。 美元指数 尾盘升0.4%，报99.345。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0882 1.0927 -0.41 +3.51 1.0513 美元/日圆 112.73 111.96 +0.69 -3.54 116.87 欧元/日圆 122.75 122.41 +0.28 -0.32 123.14 美元/瑞郎 0.9945 0.9913 +0.32 -2.29 1.0178 英镑/美元 1.2863 1.2935 -0.56 +4.27 1.2336 美元/加元 1.3727 1.3707 +0.15 +2.21 1.3430 美元/离岸人民币 6.8941 6.8880 +0.09 -1.13 6.9726 澳元/美元 0.7421 0.7535 -1.51 +2.86 0.7215 欧元/瑞郎 1.0825 1.0835 -0.09 +1.01 1.0717 欧元/英镑 0.8456 0.8447 +0.11 -0.73 0.8518 新西兰元/美元 0.6876 0.6933 -0.82 -0.94 0.6941 美元/挪威克朗 8.6501 8.5857 +0.75 +0.15 8.6370 欧元/挪威克朗 9.4166 9.3904 +0.28 +3.64 9.0858 美元/瑞典克朗 8.8475 8.8022 +0.51 -2.86 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.6312 9.6215 +0.10 +0.54 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李军/李婷仪; 审校 母红/龚芳)