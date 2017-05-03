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亚洲 | 2017年 5月 4日 星期四 07:10 BJT

更正-更新版 1-《全球汇市》美元上扬，此前美联储暗示可能在6月加息

 (更正：因译文有误，内文第六段应为欧元兑美元“稍早高见1.0936美元”，非“之后回升
至1. 0936美元”)
    * 美联储在政策声明中称首季经济成长疲弱是暂时性的
    * 美元兑日圆触及逾六周高位
    * 欧元兑美元跌穿1.09美元。

    路透纽约5月3日 - 美元周三普涨，兑日圆触及逾六周高位，此前美国联邦储备理事会(
美联储/FED)暗示仍在今年再升息两次的正轨上。
    
    美联储维持利率不变，在结束两日货币政策会议后发布的声明中淡化了首季经济成长疲
弱的影响，并强调就业市场强劲，暗示美联储可能早至6月就再度收紧货币政策。
    
    联储还表示，消费者支出保持稳健，企业投资已经增强，通胀不断向美联储的目标水准
回升。            
    
    美元兑日圆      一度大涨0.7%，触及3月21日来最高的112.69日圆，因美联储声明强
化了6月升息及下半年再加息一次的预期。
    
    “看来很有可能在6月加息，”Brown Brothers Harriman新兴市场货币策略部门全球主
管Win Thin表示。
    
    美联储声明发布后，欧元兑美元      一度跌0.4%，报1.0888美元日低，稍早高见1.09
36美元。美元兑瑞郎、英镑和加元也跳涨。
    
    在美联储发布声明前，美元兑日圆已经触及逾六周高位，因交易商消化美国发售超长期
公债的可能性及4月服务业成长强于预期的数据。
    
    投资人在等待周五公布的月度非农就业报告，以寻找美联储年底前升息路径的更多迹象
。路透访查的分析师预计，4月美国非农就业岗位增长18.5万，高于3月的9.8万。
    
    美联储声明“令周五的非农就业报告更显重要，因如果数据令人失望，则美联储将会暂
停升息，”Merk Investments总裁兼投资长Axel Merk称。
    
    ADP公布的数据显示，上月民间就业岗位增加17.7万，为去年10月以来最小增幅，当月
为增长6.2万，但仍略高于接受路透调查的分析师预估中值17.5万。            
    
    美元指数      尾盘升0.4%，报99.345。
        
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元                   1.0882   1.0927   -0.41   +3.51   1.0513
    美元/日圆                   112.73   111.96   +0.69   -3.54   116.87
    欧元/日圆                   122.75   122.41   +0.28   -0.32   123.14
    美元/瑞郎                   0.9945   0.9913   +0.32   -2.29   1.0178
    英镑/美元                   1.2863   1.2935   -0.56   +4.27   1.2336
    美元/加元                   1.3727   1.3707   +0.15   +2.21   1.3430
    美元/离岸人民币             6.8941   6.8880   +0.09   -1.13   6.9726
    澳元/美元                   0.7421   0.7535   -1.51   +2.86   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0825   1.0835   -0.09   +1.01   1.0717
    欧元/英镑                   0.8456   0.8447   +0.11   -0.73   0.8518
    新西兰元/美元               0.6876   0.6933   -0.82   -0.94   0.6941
    美元/挪威克朗               8.6501   8.5857   +0.75   +0.15   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.4166   9.3904   +0.28   +3.64   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.8475   8.8022   +0.51   -2.86   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.6312   9.6215   +0.10   +0.54   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 李军/李婷仪; 审校 母红/龚芳)
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