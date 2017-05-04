《全球汇市》美元兑日圆触及六周高位，随后缩减涨幅

* 美元兑日圆触及六周高位，随后缩减涨幅 * 美联储在政策声明称首季经济成长放缓可能是暂时性的 * 澳元触及近四个月低位 路透新加坡5月4日 - 美元兑日圆周四触及六周高位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)淡化了首季经济增长疲弱的影响，市场认为这预示6月仍然可能升息。 美联储周三维持利率不变，并在声明中强调就业市场强劲。这表明美联储今年仍将再升息两次。 美联储表示，消费者支出保持稳健，企业投资已经增强，通胀已“接近”美联储的目标水准。 美元兑日圆 周四早些时候涨至112.89，为逾六周来的最高水位，后来则回吐涨幅，最新交投在112.76，几近持平于周三美国尾盘水平。 巴克莱驻新加坡的亚洲宏观策略主管Mitul Kotecha称，美联储保持6月加息的大门“敞开”，令美元受益。 “风险是，鉴于近期的数据表现，这听起来可能略有些温和，而情况肯定并非如此，”他补充说。 周三公布的民间就业数据显示，美国企业招聘速度4月放缓，但仍然稳健，而服务业增速快于预期，支持了尽管首季成长疲弱，但经济扩张仍在轨道上的观点。 欧元兑美元 小升0.1%报1.0895，周三跌0.4%。 欧元上周录得五个半月高位1.0951后动能减弱。上周法国中间派总统候选人马克龙在首轮投票中获胜，市场压力缓解，推动欧元上涨。马克龙将与极右翼总统候选人勒庞在5月7日的投票中对决。 民调显示，在周三的电视辩论中，马克龙显得比勒庞更有说服力，巩固了他作为周日第二轮选举中受青睐候选人的地位。 “我认为市场基本消化了对马克龙胜选的预期，”巴克莱的Kotecha表示，并称最新民调结果不太可能对欧元有太大影响。 投资者在等待周五美国的非农就业报告，以寻觅有关美联储到今年年底前加息路径的进一步迹象。 “出现一些全球性的美元买盘，”三井住友银行资深全球市场分析师Satoshi Okagawa表示。 但Okagawa补充称，经济复苏势头是否真的可以促使美联储今年再加息两次，并在2017年末或明年开始削 减资产负债表，还存在不确定性。 澳元兑美元 一度触及近四个月低点0.7407美元，最新报0.7423，日内几无变动。 澳元兑美元本周以来累计下跌约0.9%，主要归因于澳元多仓减少。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0893 1.0882 +0.10 +3.61 1.0513 美元/日圆 112.74 112.73 +0.01 -3.53 116.87 欧元/日圆 122.83 122.75 +0.07 -0.25 123.14 美元/瑞郎 0.9942 0.9945 -0.03 -2.32 1.0178 英镑/美元 1.2876 1.2863 +0.10 +4.38 1.2336 美元/加元 1.3711 1.3727 -0.12 +2.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8934 6.8941 -0.01 -1.14 6.9726 澳元/美元 0.7421 0.7421 +0.00 +2.86 0.7215 新西兰元/美元 0.6884 0.6876 +0.12 -0.82 0.6941 澳元/日圆 83.670 83.670 +0.00 -0.77 84.320 新西兰元/日圆 77.610 77.520 +0.12 -4.39 81.170 英镑/日圆 145.19 145.07 +0.08 +0.81 144.02 澳元/新西兰元 1.0780 1.0788 -0.07 +3.82 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 张涛/侯雪苹/李爽/杜明霞；审校 李婷仪/王颖/徐文焰)