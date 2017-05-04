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亚洲 | 2017年 5月 4日 星期四 12:51 BJT

《全球汇市》美元兑日圆触及六周高位，随后缩减涨幅

    * 美元兑日圆触及六周高位，随后缩减涨幅
    * 美联储在政策声明称首季经济成长放缓可能是暂时性的
    * 澳元触及近四个月低位

    路透新加坡5月4日 - 美元兑日圆周四触及六周高位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)淡化了首季经济增长疲弱的影响，市场认为这预示6月仍然可能升息。

    美联储周三维持利率不变，并在声明中强调就业市场强劲。这表明美联储今年仍将再升息两次。            

    美联储表示，消费者支出保持稳健，企业投资已经增强，通胀已“接近”美联储的目标水准。
    
    美元兑日圆      周四早些时候涨至112.89，为逾六周来的最高水位，后来则回吐涨幅，最新交投在112.76，几近持平于周三美国尾盘水平。
    
    巴克莱驻新加坡的亚洲宏观策略主管Mitul Kotecha称，美联储保持6月加息的大门“敞开”，令美元受益。
    
    “风险是，鉴于近期的数据表现，这听起来可能略有些温和，而情况肯定并非如此，”他补充说。
    
    周三公布的民间就业数据显示，美国企业招聘速度4月放缓，但仍然稳健，而服务业增速快于预期，支持了尽管首季成长疲弱，但经济扩张仍在轨道上的观点。            

    欧元兑美元      小升0.1%报1.0895，周三跌0.4%。
    
    欧元上周录得五个半月高位1.0951后动能减弱。上周法国中间派总统候选人马克龙在首轮投票中获胜，市场压力缓解，推动欧元上涨。马克龙将与极右翼总统候选人勒庞在5月7日的投票中对决。
    
    民调显示，在周三的电视辩论中，马克龙显得比勒庞更有说服力，巩固了他作为周日第二轮选举中受青睐候选人的地位。            
    
    “我认为市场基本消化了对马克龙胜选的预期，”巴克莱的Kotecha表示，并称最新民调结果不太可能对欧元有太大影响。
    
    投资者在等待周五美国的非农就业报告，以寻觅有关美联储到今年年底前加息路径的进一步迹象。

    “出现一些全球性的美元买盘，”三井住友银行资深全球市场分析师Satoshi Okagawa表示。
    
    但Okagawa补充称，经济复苏势头是否真的可以促使美联储今年再加息两次，并在2017年末或明年开始削
减资产负债表，还存在不确定性。
    
    澳元兑美元        一度触及近四个月低点0.7407美元，最新报0.7423，日内几无变动。
    
    澳元兑美元本周以来累计下跌约0.9%，主要归因于澳元多仓减少。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.0893  1.0882  +0.10  +3.61  1.0513
    美元/日圆                   112.74  112.73  +0.01  -3.53  116.87
    欧元/日圆                   122.83  122.75  +0.07  -0.25  123.14
    美元/瑞郎                   0.9942  0.9945  -0.03  -2.32  1.0178
    英镑/美元                   1.2876  1.2863  +0.10  +4.38  1.2336
    美元/加元                   1.3711  1.3727  -0.12  +2.09  1.3430
    美元/离岸人民币             6.8934  6.8941  -0.01  -1.14  6.9726
    澳元/美元                   0.7421  0.7421  +0.00  +2.86  0.7215
    新西兰元/美元               0.6884  0.6876  +0.12  -0.82  0.6941
    澳元/日圆                   83.670  83.670  +0.00  -0.77  84.320
    新西兰元/日圆               77.610  77.520  +0.12  -4.39  81.170
    英镑/日圆                   145.19  145.07  +0.08  +0.81  144.02
    澳元/新西兰元               1.0780  1.0788  -0.07  +3.82  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 张涛/侯雪苹/李爽/杜明霞；审校 李婷仪/王颖/徐文焰)
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