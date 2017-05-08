更新版 1-《全球汇市》欧元从六个月高位急挫，因马克龙获胜激发获利回吐

* 欧元兑美元从六个月高位回落，兑日圆从一年高位回落 * 美元指数从稍早触及的六个月低位回升 * 欧元前景变得光明，此前马克龙在法国大选中获胜 (新增文末表格) 路透纽约5月8日 - 欧元兑美元周一从六个月高位回落，此前马克龙在法国大选中获胜 ，投资者在欧元自两周前马克龙赢得首轮投票以来上涨约3%中获利了结。 马克龙周日获得压倒性胜利，欧元兑美元升穿1.10美元水准，为11月美国大选以来的最 高位。 “马克龙获胜已基本被欧元消化，”丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne称，“今 日迄今现货市场交易量很大，表明至少市场将回吐4月和5月的部分涨幅。” 同时，避险的日圆和瑞郎周一下跌，因随着马克龙获胜后，风险胃纳改善。 欧元 最高升至1.1023美元的六个月高位，兑日圆也升至124.58日圆的一年高位。 但纽约尾盘，欧元兑美元下跌0.6%，报1.0932美元，兑日圆下跌0.4%，报123.56日圆。 投资者将承诺让法国脱欧的勒庞联系在一起的政治风险去除后，市场将注意力集中在经 济基本面，以及欧洲和美国货币政策正常化步伐上。 上周五发布的数据显示，在截至上周二当周，作空欧元的头寸达到2014年5月初以来最 低水平，表明对欧元的乐观情绪升温。 但一些分析师称，尽管欧元区前景改善，但欧元面临的威胁没有消退。 “马克龙和其‘前进’运动需要在法国政府内得到大量支持，才能推进其亲欧元的计划 ，”Forex.com研究主管James Chen称。 美元指数 升0.4%，报99.067。 美元兑瑞郎 盘中升至三周高位，尾盘升1.1%，报0.9983瑞郎；美元兑日圆 升0.2%，报113.06日圆。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0922 1.0995 -0.66 +3.89 1.0513 美元/日圆 113.24 112.71 +0.47 -3.11 116.87 欧元/日圆 123.68 123.92 -0.19 +0.44 123.14 美元/瑞郎 0.9987 0.9868 +1.21 -1.88 1.0178 英镑/美元 1.2938 1.2979 -0.32 +4.88 1.2336 美元/加元 1.3688 1.3650 +0.28 +1.92 1.3430 美元/离岸人民币 6.9081 6.9012 +0.10 -0.93 6.9726 澳元/美元 0.7386 0.7418 -0.43 +2.37 0.7215 欧元/瑞郎 1.0909 1.0856 +0.49 +1.79 1.0717 欧元/英镑 0.8440 0.8471 -0.37 -0.92 0.8518 新西兰元/美元 0.6905 0.6915 -0.14 -0.52 0.6941 美元/挪威克朗 8.6460 8.5911 +0.64 +0.10 8.6370 欧元/挪威克朗 9.4454 9.4496 -0.04 +3.96 9.0858 美元/瑞典克朗 8.8434 8.7886 +0.62 -2.90 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.6602 9.6649 -0.05 +0.84 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静/戴素萍；审校 母红/龚芳)