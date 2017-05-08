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亚洲 | 2017年 5月 9日 星期二 06:35 BJT

更新版 1-《全球汇市》欧元从六个月高位急挫，因马克龙获胜激发获利回吐

    * 欧元兑美元从六个月高位回落，兑日圆从一年高位回落
    * 美元指数从稍早触及的六个月低位回升
    * 欧元前景变得光明，此前马克龙在法国大选中获胜

 (新增文末表格)
    路透纽约5月8日 - 欧元兑美元周一从六个月高位回落，此前马克龙在法国大选中获胜
，投资者在欧元自两周前马克龙赢得首轮投票以来上涨约3%中获利了结。
    
    马克龙周日获得压倒性胜利，欧元兑美元升穿1.10美元水准，为11月美国大选以来的最
高位。
    
    “马克龙获胜已基本被欧元消化，”丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne称，“今
日迄今现货市场交易量很大，表明至少市场将回吐4月和5月的部分涨幅。”
    
    同时，避险的日圆和瑞郎周一下跌，因随着马克龙获胜后，风险胃纳改善。
    
    欧元      最高升至1.1023美元的六个月高位，兑日圆也升至124.58日圆的一年高位。
    
    但纽约尾盘，欧元兑美元下跌0.6%，报1.0932美元，兑日圆下跌0.4%，报123.56日圆。
    
    投资者将承诺让法国脱欧的勒庞联系在一起的政治风险去除后，市场将注意力集中在经
济基本面，以及欧洲和美国货币政策正常化步伐上。
    
    上周五发布的数据显示，在截至上周二当周，作空欧元的头寸达到2014年5月初以来最
低水平，表明对欧元的乐观情绪升温。
    
    但一些分析师称，尽管欧元区前景改善，但欧元面临的威胁没有消退。
    
    “马克龙和其‘前进’运动需要在法国政府内得到大量支持，才能推进其亲欧元的计划
，”Forex.com研究主管James Chen称。
    
    美元指数      升0.4%，报99.067。
    
    美元兑瑞郎      盘中升至三周高位，尾盘升1.1%，报0.9983瑞郎；美元兑日圆      
升0.2%，报113.06日圆。    
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元                   1.0922   1.0995   -0.66   +3.89   1.0513
    美元/日圆                   113.24   112.71   +0.47   -3.11   116.87
    欧元/日圆                   123.68   123.92   -0.19   +0.44   123.14
    美元/瑞郎                   0.9987   0.9868   +1.21   -1.88   1.0178
    英镑/美元                   1.2938   1.2979   -0.32   +4.88   1.2336
    美元/加元                   1.3688   1.3650   +0.28   +1.92   1.3430
    美元/离岸人民币             6.9081   6.9012   +0.10   -0.93   6.9726
    澳元/美元                   0.7386   0.7418   -0.43   +2.37   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0909   1.0856   +0.49   +1.79   1.0717
    欧元/英镑                   0.8440   0.8471   -0.37   -0.92   0.8518
    新西兰元/美元               0.6905   0.6915   -0.14   -0.52   0.6941
    美元/挪威克朗               8.6460   8.5911   +0.64   +0.10   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.4454   9.4496   -0.04   +3.96   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.8434   8.7886   +0.62   -2.90   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.6602   9.6649   -0.05   +0.84   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静/戴素萍；审校 母红/龚芳)
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