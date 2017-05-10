更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆升至八周高位，因风险胃纳改善

* 美国10年期公债收益率触及六周高位 * FBI局长科米遭解雇的影响目前已减弱 (新增文末表格) 路透纽约5月10日 - 美元兑避险日圆周三升至八周高位，受助于油价大升和10年期美债 标售获格外疲弱需求后，美债收益率小幅反弹。 另外一种避险货币--瑞郎也下跌，因风险意愿整体上升。 法国农业信贷银行外汇策略师Vassili Serebriakov称，10年期美债标售需求疲弱，油 价触及近期高位，提振了公债收益率，扶助美元上涨。 10年期美债标售结果显示投资人需求疲弱后，指标10年期美债收益率 触及盘 中高位。 美国原油 周三触及一周高位，结算价升1.45美元，报每桶47.33美元。 “美元兑日圆上涨，说明风险意愿上升，主要体现在商品市场中，”Tempus Consultin g外汇交易员Juan Perez称。 市场看似暂时忘记了周二稍晚美国总统特朗普意外解雇美国联邦调查局(FBI)局长科米 的事情。 特朗普解雇科米引燃了一场政治风暴，对白宫在试图阻挠FBI有关俄罗斯的调查的质疑 声增大，政府推进经济计划的能力也遭到了怀疑。 但市场仍看多美元兑日圆，因投资者预计美国经济在下半年将加速上升，且美国联邦储 备理事会(FED/美联储)将维持升息立场。 但这一前景很大程度上有赖于基本稳定的政治环境，能令特朗普总统专注于国内事务和 备受期待的税改立法，BK Asset Management董事总经理Boris Schlossberg表示。 尾盘，美元兑日圆升0.2%，至114.27日圆，稍早升至114.35日圆的八周高位。 美元兑瑞郎 升0.1%，报1.0086瑞郎。美元指数 持平于99.674。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0866 1.0872 -0.06 +3.36 1.0513 美元/日圆 114.27 113.98 +0.25 -2.22 116.87 欧元/日圆 124.16 123.90 +0.21 +0.83 123.14 美元/瑞郎 1.0088 1.0071 +0.17 -0.88 1.0178 英镑/美元 1.2936 1.2933 +0.02 +4.86 1.2336 美元/加元 1.3653 1.3719 -0.48 +1.66 1.3430 美元/离岸人民币 6.9118 6.9138 -0.03 -0.87 6.9726 澳元/美元 0.7363 0.7344 +0.26 +2.05 0.7215 欧元/瑞郎 1.0961 1.0951 +0.09 +2.28 1.0717 欧元/英镑 0.8399 0.8404 -0.06 -1.40 0.8518 新西兰元/美元 0.6940 0.6895 +0.65 -0.01 0.6941 美元/挪威克朗 8.6199 8.6887 -0.79 -0.20 8.6370 欧元/挪威克朗 9.3680 9.4444 -0.81 +3.11 9.0858 美元/瑞典克朗 8.9214 8.8866 +0.39 -2.05 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.6975 9.6610 +0.38 +1.23 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静/戴素萍；审校 李军/龚芳)