《全球汇市》美元兑日圆触及八周高位，新西兰元因央行讲话大跌

* 美债收益率及美联储升息预期支撑美元 * 加元承压，穆迪调降六家加拿大银行评级 路透东京5月11日 - 美元兑日圆周四小跌，此前触及八周高位；与此同时，新西兰元重挫，因新西兰央行重申中性立场，而不像许多经济分析师预期的那样倾向于在2019年初期收紧货币政策。 美元兑日圆 小跌至114.14日圆，稍早高见114.37，为3月15日以来最高。 日圆昨日上扬，因美国总统特朗普突然将美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)解职，投资者因此担心这一存在争议的举动是否会导致政治动荡，并破坏美国刺激举措以及税改。 这种担忧尚未彻底消散。一位国会消息人士周三称，在科米被解职前数日，他曾对议员表示，他已向司法部申请更多资源(主要是人员)，以调查特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。 但市场预期美国经济强劲程度足以促使美联储下月会议升息的机率约为90%，投资者并未忽略基本面。 “围绕美国经济的乐观情绪很强，美元/日圆跌势十分有限，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示。“我原先预测6月汇价会到108，现在拉高至115。” 美债收益率上扬，支撑美元汇价。在标债结果显示投资人需求疲弱后，指标美国10年债收益率 昨晚重探五周高位。亚洲早盘最新报2.394%，与美国周三收盘2.410%相距不远。 周四数据显示，日本3月经常帐盈余为2.91万亿日圆(254.5亿美元)，令日圆跌势受限。拜海外投资收益稳健之赐，经常帐盈余得以维持已持续近三年的趋势。 财务省数据显示，日本经常帐连续第33个月录得盈余，高于路透调查分析师预估中值2.643万亿日圆。 欧元兑美元 上涨0.1%至1.0874美元。美元指数 因而被压低0.1%至99.587。 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周三表示，尽管有迹象显示欧元区经济复苏正在增强，但现在宣布提振欧元区通胀的努力取得胜利还为时过早。德拉吉的言论证实，他不急于升息或缩减购债规模。 新西兰元兑美 下跌1.5%至0.6832美元，此前新西兰央行宣布维持指标利率在纪录低点1.75%不变，并重申中性立场，而不像许多经济分析师预期的那样倾向于在2019年初期收紧货币政策。 “如果他们的倾向没有趋于收紧，我们认为在不久的将来会有更大的通胀压力，”澳洲国民银行驻东京的日本市场营销主管Shinichi ashiwagi称。 新西兰央行助理总裁麦克德莫特(John McDermott)称，新西兰基础通胀预期较三个月前并未明显改变，央行的利率立场偏向中性。 “存在很多杂音，一些人对他们看到的情况有误解。”他在接受路透专访提到通胀预期时说道。 美元兑加元上涨，此前穆迪调降加拿大六家银行与其分支的债信评估、长期评级与交易对手风险评估。美 元兑加元 最新报1.3729加元，上涨0.6%。 上周五美元兑加元触及14个月高点1.3793加元，因原油价格下跌令加元承压。包括美国对加拿大软木课征 关税，以及特朗普政府当权之下北美自由贸易协定(NAFTA)前景愈加不明等其他因素也为加元增添压力。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0875 1.0866 +0.08 +3.44 1.0513 美元/日圆 114.16 114.27 -0.10 -2.32 116.87 欧元/日圆 124.15 124.16 -0.01 +0.82 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0088 -0.05 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2940 1.2936 +0.03 +4.90 1.2336 美元/加元 1.3728 1.3653 +0.55 +2.22 1.3430 美元/离岸人民币 6.9096 6.9118 -0.03 -0.90 6.9726 澳元/美元 0.7348 0.7363 -0.20 +1.84 0.7215 新西兰元/美元 0.6837 0.6940 -1.48 -1.50 0.6941 澳元/日圆 83.890 84.140 -0.30 -0.51 84.320 新西兰元/日圆 78.050 79.170 -1.41 -3.84 81.170 英镑/日圆 147.73 147.83 -0.07 +2.58 144.02 澳元/新西兰元 1.0746 1.0626 +1.13 +3.50 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 许娜/刘秀红/龚芳/侯雪苹/杜明霞；审校 戴素萍/艾茂林/高琦/蔡美珍/郑茵)