《全球汇市》美元兑日圆脱离八周高位但周线或上扬，关注美国经济数据

* 美元兑日圆回落，在八周高位下方交投 * 焦点在美国数据以及经济成长动能 * 新西兰元仍处守势，上日下跌 路透新加坡5月12日 - 美元兑日圆周五处在八周高位下方，短期焦点在美国即将公布的经济数据是否会进一步助涨美元。 美元兑日圆 持稳在113.85日圆，之前从5月10日所及八周高位114.38回落。 周四美元兑日圆下跌0.4%，为五天内首日跌幅，因投资者整固近来涨势。 特朗普意外解除美国FBI局长科米(James Comey)的职务，也为美元带来压力。 不过美元本周迄今仍上涨0.9%，兑日圆有望创下连续第四周上涨。 “美元兑日圆的支撑意外良好，市场似乎看法非常乐观，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文说。 山本雅文称，尽管美国经济增长第一季表现疲弱后在第二季或有所改善，但增速可能仍困在2%以下。 分析师称，市场现在关注即将出炉的美国经济数据，能否推动美元兑日圆扩大近期的涨幅；这些数据包括周五稍晚将公布的零售销售和消费者物价指数(CPI)等。 欧元对美元 几无变动，报1.0864美元。本周早些时候，欧元曾触及六个月高位1.1024美元，因马克龙赢得法国总统大选令市场如释重负。 英镑兑美元 持稳于1.2885美元，周四触及一周低位1.2849美元。 英镑周四承压，此前英国央行通胀报告显示未来两年不大可能升息。 英国央行货币政策委员会本月会议还以7比1的投票决定维持利率不变。 新西兰元兑美元 下滑0.2%至0.6840美元，继续处于守势，周四挫跌1.3%。 新西兰元周四一度跌至2016年6月以来最低0.6818，之前新西兰央行维持中性的政策立 场，并警告称投资者对于前景的解读有误，央行还表达了对新西兰元今年下跌的认同。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0864 1.0861 +0.03 +3.34 1.0513 美元/日圆 113.88 113.84 +0.04 -2.56 116.87 欧元/日圆 123.71 123.64 +0.06 +0.46 123.14 美元/瑞郎 1.0077 1.0076 +0.01 -0.99 1.0178 英镑/美元 1.2885 1.2881 +0.03 +4.45 1.2336 美元/加元 1.3703 1.3695 +0.06 +2.03 1.3430 美元/离岸人民币 6.9033 6.9031 +0.00 -0.99 6.9726 澳元/美元 0.7372 0.7376 -0.05 +2.18 0.7215 新西兰元/美元 0.6827 0.6846 -0.28 -1.64 0.6941 澳元/日圆 83.960 84.030 -0.08 -0.43 84.320 新西兰元/日圆 77.750 77.990 -0.31 -4.21 81.170 英镑/日圆 146.73 146.72 +0.01 +1.88 144.02 澳元/新西兰元 1.0796 1.0768 +0.26 +3.98 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李爽/李婷仪/王琛/杜明霞；审校 张荻/陈宗琦/王丽鑫/王兴亚)