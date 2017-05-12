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亚洲 | 2017年 5月 12日 星期五 09:21 BJT

《全球汇市》美元兑日圆脱离八周高位但周线或上扬，关注美国经济数据

    * 美元兑日圆回落，在八周高位下方交投
    * 焦点在美国数据以及经济成长动能
    * 新西兰元仍处守势，上日下跌

    路透新加坡5月12日 - 美元兑日圆周五处在八周高位下方，短期焦点在美国即将公布的经济数据是否会进一步助涨美元。
    
    美元兑日圆      持稳在113.85日圆，之前从5月10日所及八周高位114.38回落。

    周四美元兑日圆下跌0.4%，为五天内首日跌幅，因投资者整固近来涨势。
    
    特朗普意外解除美国FBI局长科米(James Comey)的职务，也为美元带来压力。
    
    不过美元本周迄今仍上涨0.9%，兑日圆有望创下连续第四周上涨。
    
    “美元兑日圆的支撑意外良好，市场似乎看法非常乐观，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文说。

    山本雅文称，尽管美国经济增长第一季表现疲弱后在第二季或有所改善，但增速可能仍困在2%以下。
    
    分析师称，市场现在关注即将出炉的美国经济数据，能否推动美元兑日圆扩大近期的涨幅；这些数据包括周五稍晚将公布的零售销售和消费者物价指数(CPI)等。
    
    欧元对美元      几无变动，报1.0864美元。本周早些时候，欧元曾触及六个月高位1.1024美元，因马克龙赢得法国总统大选令市场如释重负。
    
    英镑兑美元        持稳于1.2885美元，周四触及一周低位1.2849美元。

    英镑周四承压，此前英国央行通胀报告显示未来两年不大可能升息。
    
    英国央行货币政策委员会本月会议还以7比1的投票决定维持利率不变。            
    
    新西兰元兑美元        下滑0.2%至0.6840美元，继续处于守势，周四挫跌1.3%。
    
    新西兰元周四一度跌至2016年6月以来最低0.6818，之前新西兰央行维持中性的政策立
场，并警告称投资者对于前景的解读有误，央行还表达了对新西兰元今年下跌的认同。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.0864  1.0861  +0.03  +3.34  1.0513
    美元/日圆                   113.88  113.84  +0.04  -2.56  116.87
    欧元/日圆                   123.71  123.64  +0.06  +0.46  123.14
    美元/瑞郎                   1.0077  1.0076  +0.01  -0.99  1.0178
    英镑/美元                   1.2885  1.2881  +0.03  +4.45  1.2336
    美元/加元                   1.3703  1.3695  +0.06  +2.03  1.3430
    美元/离岸人民币             6.9033  6.9031  +0.00  -0.99  6.9726
    澳元/美元                   0.7372  0.7376  -0.05  +2.18  0.7215
    新西兰元/美元               0.6827  0.6846  -0.28  -1.64  0.6941
    澳元/日圆                   83.960  84.030  -0.08  -0.43  84.320
    新西兰元/日圆               77.750  77.990  -0.31  -4.21  81.170
    英镑/日圆                   146.73  146.72  +0.01  +1.88  144.02
    澳元/新西兰元               1.0796  1.0768  +0.26  +3.98  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 李爽/李婷仪/王琛/杜明霞；审校 张荻/陈宗琦/王丽鑫/王兴亚)
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