《全球汇市》美元下滑，此前美国公布的通胀和零售销售数据逊于预期

标题新闻：日本气象厅称初步测定九州岛和四国岛的海峡发生5级地震，无即时损毁报告和海啸预警
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 美国4月核心CPI按年增长1.9%
* 美国4月零售销售增长0.4%
* 数据令美联储鹰派货币政策的预期降温
路透纽约5月12日 - 美元周五下滑，兑日圆从昨日触及的约两个月高位回落，兑欧元走软，此前美国公布的数据逊于预期，令投资人质疑美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否会采用鹰派立场直至年底。
美国4月核心消费者物价指数(CPI)按年增长1.9%，为2015年10月来最小增幅，路透访查的分析师预估为2%。
另外，美国商务部公布，4月零售销售增长0.4%，3月数据被上修为增长0.1%，路透访查的分析师预估4月零售销售增长0.6%。
根据CME的FedWatch，数据公布后不久，联邦基金利率期货走势暗示，交易商预计美联储今年年底前再加息两次的几率约为49%，低于数据发布前的54%。
Westpac Banking Corp高级汇市策略师Richard Franulovich表示，美联储今年仍可能再加息两次，但其采取行动和发布鹰派升息预期的迫切性不复存在。
欧元兑美元最多升0.7%，至日高1.0934美元，周四欧元一度跌至逾两周最低的1.0838美元。
美元兑日圆一度跌0.6%，至日低113.21日圆，周四曾触及约两个月高位114.36日圆。
美元指数尾盘跌0.4%，报99.274，本周仍势将升约0.6%，录得五周来首周上涨。
周五的通胀数据对美元不利，部分因在本周稍早美国公布强劲的4月进口物价和生产者物价指数后，投资人对CPI的期望值很高，BMO Capital Markets外汇策略部门全球主管Greg Anderson表示。
“CPI数据没有证实之前两个数据显示的通胀情况。”他表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
路透6月20日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 197.0 26 192.0 1 * 7月 195.5 136 192.7 11 * 8月 196.7 242 194.8 59 * 9月 193.6 381 191.9 51 * 10月 191.4 686 189.5 97 * 11月 190.3 7262 188.7 856 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0