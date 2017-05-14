更新版 1-《全球汇市》美元下滑，此前美国公布的通胀和零售销售数据逊于预期

(新增文末收盘表格) * 美国4月核心CPI按年增长1.9% * 美国4月零售销售增长0.4% * 数据令美联储鹰派货币政策的预期降温 路透纽约5月12日 - 美元周五下滑，兑日圆从昨日触及的约两个月高位回落，兑欧元走 软，此前美国公布的数据逊于预期，令投资人质疑美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否会 采用鹰派立场直至年底。 美国4月核心消费者物价指数(CPI)按年增长1.9%，为2015年10月来最小增幅，路透访查 的分析师预估为2%。 另外，美国商务部公布，4月零售销售增长0.4%，3月数据被上修为增长0.1%，路透访查 的分析师预估4月零售销售增长0.6%。 根据CME的FedWatch，数据公布后不久，联邦基金利率期货走势暗示，交易商预计美联 储今年年底前再加息两次的几率约为49%，低于数据发布前的54%。 Westpac Banking Corp高级汇市策略师Richard Franulovich表示，美联储今年仍可能 再加息两次，但其采取行动和发布鹰派升息预期的迫切性不复存在。 欧元兑美元 最多升0.7%，至日高1.0934美元，周四欧元一度跌至逾两周最低的1. 0838美元。 美元兑日圆 一度跌0.6%，至日低113.21日圆，周四曾触及约两个月高位114.36日 圆。 美元指数 尾盘跌0.4%，报99.274，本周仍势将升约0.6%，录得五周来首周上涨。 周五的通胀数据对美元不利，部分因在本周稍早美国公布强劲的4月进口物价和生产者 物价指数后，投资人对CPI的期望值很高，BMO Capital Markets外汇策略部门全球主管Greg Anderson表示。 “CPI数据没有证实之前两个数据显示的通胀情况。”他表示。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0928 1.0861 +0.62 +3.95 1.0513 美元/日圆 113.33 113.84 -0.45 -3.03 116.87 欧元/日圆 123.88 123.64 +0.19 +0.60 123.14 美元/瑞郎 1.0005 1.0076 -0.70 -1.70 1.0178 英镑/美元 1.2890 1.2881 +0.07 +4.49 1.2336 美元/加元 1.3708 1.3695 +0.09 +2.07 1.3430 美元/离岸人民币 6.8966 6.9031 -0.09 -1.09 6.9726 澳元/美元 0.7385 0.7376 +0.12 +2.36 0.7215 欧元/瑞郎 1.0937 1.0943 -0.05 +2.05 1.0717 欧元/英镑 0.8478 0.8426 +0.62 -0.47 0.8518 新西兰元/美元 0.6862 0.6846 +0.23 -1.14 0.6941 美元/挪威克朗 8.5573 8.5974 -0.47 -0.92 8.6370 欧元/挪威克朗 9.3566 9.3370 +0.21 +2.98 9.0858 美元/瑞典克朗 8.8248 8.8825 -0.65 -3.11 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.6507 9.6464 +0.04 +0.74 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李军; 审校 母红)