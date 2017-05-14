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亚洲 | 2017年 5月 14日 星期日 09:41 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元下滑，此前美国公布的通胀和零售销售数据逊于预期

 (新增文末收盘表格)
    * 美国4月核心CPI按年增长1.9%
    * 美国4月零售销售增长0.4%
    * 数据令美联储鹰派货币政策的预期降温

    路透纽约5月12日 - 美元周五下滑，兑日圆从昨日触及的约两个月高位回落，兑欧元走
软，此前美国公布的数据逊于预期，令投资人质疑美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否会
采用鹰派立场直至年底。
    
    美国4月核心消费者物价指数(CPI)按年增长1.9%，为2015年10月来最小增幅，路透访查
的分析师预估为2%。
    
    另外，美国商务部公布，4月零售销售增长0.4%，3月数据被上修为增长0.1%，路透访查
的分析师预估4月零售销售增长0.6%。
    
    根据CME的FedWatch，数据公布后不久，联邦基金利率期货走势暗示，交易商预计美联
储今年年底前再加息两次的几率约为49%，低于数据发布前的54%。
    
    Westpac Banking Corp高级汇市策略师Richard Franulovich表示，美联储今年仍可能
再加息两次，但其采取行动和发布鹰派升息预期的迫切性不复存在。
    
    欧元兑美元      最多升0.7%，至日高1.0934美元，周四欧元一度跌至逾两周最低的1.
0838美元。
    
    美元兑日圆      一度跌0.6%，至日低113.21日圆，周四曾触及约两个月高位114.36日
圆。
    
    美元指数      尾盘跌0.4%，报99.274，本周仍势将升约0.6%，录得五周来首周上涨。
    
    周五的通胀数据对美元不利，部分因在本周稍早美国公布强劲的4月进口物价和生产者
物价指数后，投资人对CPI的期望值很高，BMO Capital Markets外汇策略部门全球主管Greg
 Anderson表示。
    
    “CPI数据没有证实之前两个数据显示的通胀情况。”他表示。
 
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.0928   1.0861   +0.62   +3.95   1.0513
    美元/日圆                   113.33   113.84   -0.45   -3.03   116.87
    欧元/日圆                   123.88   123.64   +0.19   +0.60   123.14
    美元/瑞郎                   1.0005   1.0076   -0.70   -1.70   1.0178
    英镑/美元                   1.2890   1.2881   +0.07   +4.49   1.2336
    美元/加元                   1.3708   1.3695   +0.09   +2.07   1.3430
    美元/离岸人民币             6.8966   6.9031   -0.09   -1.09   6.9726
    澳元/美元                   0.7385   0.7376   +0.12   +2.36   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0937   1.0943   -0.05   +2.05   1.0717
    欧元/英镑                   0.8478   0.8426   +0.62   -0.47   0.8518
    新西兰元/美元               0.6862   0.6846   +0.23   -1.14   0.6941
    美元/挪威克朗               8.5573   8.5974   -0.47   -0.92   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.3566   9.3370   +0.21   +2.98   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.8248   8.8825   -0.65   -3.11   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.6507   9.6464   +0.04   +0.74   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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