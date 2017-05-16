更新版 1-《全球汇市》欧元急升至六个月高位，因美国数据和特朗普忧虑打击美元

* 美元普跌，因市场对特朗普感到忧虑 * 开始怀疑6月美联储是否能升息 * 欧元受助于强劲的GDP数据和欧元区进一步整合预期 (新增文末表格) 路透纽约5月16日 - 欧元兑普遍走弱的美元周二急升逾1%，升至特朗普11月赢得美国大 选以来的最高值，逼近1.11美元水准。 美元下跌，此前发布的美国房屋开工数据弱于预期，是一批不及预期的经济数据中的最 新一个。 在美国制造业生产录得逾三年来最大增幅的数据发布后，美元略微反弹，但投资者在晚 些时候再次抛售美元。 稍早发布的数据显示，第一季欧元区经济增长年率为1.7%，符合预期。 分析师表示，马克龙在法国大选中获胜，他寻求加强与德国的关系令欧洲融合进一步深 化的预期升温，也帮助提振欧元。 欧元普遍跳升，兑日圆 触及2016年4月以来的最高水平，兑英镑 达 到3月31日以来最高。 BK Asset Management外汇策略部门董事总经理Boris Schlossberg称，美元的抛售看似 仍要继续下去，考虑到特朗普总统上周向俄罗斯官员透露高级机密信息的报导，可能会有进 一步的政治不确定。 “感觉每一天都会有有关总统的超乎寻常的事件，这些政治波动最终会演化成经济波动 ，”Schlossberg称。 投资者越来越担心特朗普可能无法完成任期，分析师称，即使能够完成任期，也会有很 多政治方面的事件分散其推进经济刺激计划的注意力。 美元指数 今年稍早升至14年高位，因预期特朗普的减税和基建支出计划将提振增 长和通胀，但周二该指数跌至11月9日以来最低水平。 弱于预期的美国数据令投资者们想知道，美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否无法在 下月会议上再升息。 根据CME Group的FedWatch，投资者仍预计6月升息的可能性为74%，但低于上周的逾80% 可能性。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1082 1.0973 +0.99 +5.41 1.0513 美元/日圆 113.11 113.77 -0.58 -3.22 116.87 欧元/日圆 125.35 124.85 +0.40 +1.79 123.14 美元/瑞郎 0.9858 0.9963 -1.05 -3.14 1.0178 英镑/美元 1.2916 1.2893 +0.18 +4.70 1.2336 美元/加元 1.3604 1.3630 -0.19 +1.30 1.3430 美元/离岸人民币 6.8752 6.8905 -0.22 -1.40 6.9726 澳元/美元 0.7426 0.7412 +0.19 +2.92 0.7215 欧元/瑞郎 1.0925 1.0935 -0.09 +1.94 1.0717 欧元/英镑 0.8580 0.8505 +0.88 +0.73 0.8518 新西兰元/美元 0.6881 0.6878 +0.04 -0.86 0.6941 美元/挪威克朗 8.4615 8.5514 -1.05 -2.03 8.6370 欧元/挪威克朗 9.3835 9.3870 -0.04 +3.28 9.0858 美元/瑞典克朗 8.7873 8.8279 -0.46 -3.52 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.7360 9.6895 +0.48 +1.63 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静/龚芳；审校 李军)