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亚洲 | 2017年 5月 17日 星期三 06:25 BJT

更新版 1-《全球汇市》欧元急升至六个月高位，因美国数据和特朗普忧虑打击美元

    * 美元普跌，因市场对特朗普感到忧虑
    * 开始怀疑6月美联储是否能升息
    * 欧元受助于强劲的GDP数据和欧元区进一步整合预期

 (新增文末表格)
    路透纽约5月16日 - 欧元兑普遍走弱的美元周二急升逾1%，升至特朗普11月赢得美国大
选以来的最高值，逼近1.11美元水准。
    
    美元下跌，此前发布的美国房屋开工数据弱于预期，是一批不及预期的经济数据中的最
新一个。
    
    在美国制造业生产录得逾三年来最大增幅的数据发布后，美元略微反弹，但投资者在晚
些时候再次抛售美元。
    
    稍早发布的数据显示，第一季欧元区经济增长年率为1.7%，符合预期。
    
    分析师表示，马克龙在法国大选中获胜，他寻求加强与德国的关系令欧洲融合进一步深
化的预期升温，也帮助提振欧元。
    
    欧元普遍跳升，兑日圆         触及2016年4月以来的最高水平，兑英镑         达
到3月31日以来最高。
    
    BK Asset Management外汇策略部门董事总经理Boris Schlossberg称，美元的抛售看似
仍要继续下去，考虑到特朗普总统上周向俄罗斯官员透露高级机密信息的报导，可能会有进
一步的政治不确定。
    
    “感觉每一天都会有有关总统的超乎寻常的事件，这些政治波动最终会演化成经济波动
，”Schlossberg称。
    
    投资者越来越担心特朗普可能无法完成任期，分析师称，即使能够完成任期，也会有很
多政治方面的事件分散其推进经济刺激计划的注意力。
    
    美元指数      今年稍早升至14年高位，因预期特朗普的减税和基建支出计划将提振增
长和通胀，但周二该指数跌至11月9日以来最低水平。
    
    弱于预期的美国数据令投资者们想知道，美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否无法在
下月会议上再升息。
    
    根据CME Group的FedWatch，投资者仍预计6月升息的可能性为74%，但低于上周的逾80%
可能性。
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元                   1.1082   1.0973   +0.99   +5.41   1.0513
    美元/日圆                   113.11   113.77   -0.58   -3.22   116.87
    欧元/日圆                   125.35   124.85   +0.40   +1.79   123.14
    美元/瑞郎                   0.9858   0.9963   -1.05   -3.14   1.0178
    英镑/美元                   1.2916   1.2893   +0.18   +4.70   1.2336
    美元/加元                   1.3604   1.3630   -0.19   +1.30   1.3430
    美元/离岸人民币             6.8752   6.8905   -0.22   -1.40   6.9726
    澳元/美元                   0.7426   0.7412   +0.19   +2.92   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0925   1.0935   -0.09   +1.94   1.0717
    欧元/英镑                   0.8580   0.8505   +0.88   +0.73   0.8518
    新西兰元/美元               0.6881   0.6878   +0.04   -0.86   0.6941
    美元/挪威克朗               8.4615   8.5514   -1.05   -2.03   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.3835   9.3870   -0.04   +3.28   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.7873   8.8279   -0.46   -3.52   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.7360   9.6895   +0.48   +1.63   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静/龚芳；审校 李军)
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