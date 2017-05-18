更新版 1-《全球汇市》美元逆转跌势，受强劲美国数据扶助

* 美元回升，此前美国初请失业金人数和制造业数据强劲 * 日圆、瑞郎兑美元从多月高位回落 * 巴西雷亚尔急挫7% (新增文末表格) 路透纽约5月18日 - 美元兑一篮子主要货币周四逆转了盘初跌势，此前发布的美国经济 数据强于预期，令市场焦点再次回到普遍预期的美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息上。 瑞郎和日圆兑美元回吐涨幅，此前美国续请失业金人数降至28年低位，费城联储制造业 指数比分析师预期高近一倍。 “美国经济数据分散了来自华盛顿的不利消息的注意力，”Western Union Business S olutions高级市场分析师Joe Manimbo称，“领取失业金人数和费城联储指标支持第二季经 济增速加快和美联储下月升息预期。” 最近几周美国通胀和经济增长数据疲弱，特朗普总统撤掉了联邦调查局(FBI)局长科米 ，以及特朗普政府成员与俄罗斯关系的有关消息，削弱了升息的预期。 Manimbo称，他预计经济数据会扶助激活投资人对美联储6月13-14日下次会议上升息的 预期。 在下午的交易中，美债收益率走高，美股升至盘中高位，提振了美元。昨日美股遭遇了 逾八个月来的最差表现。 美元兑日圆 升0.65%，周三日圆录得7月以来的最大单日升幅。美元兑日圆稍早触 及逾三周低位。 欧元兑美元 下跌0.55%，至1.1095美元。 瑞郎兑美元 稍早触及11月特朗普当选以来的最高，尾盘跌0.15%。 英镑 兑美元下跌0.25%，报1.2931美元，分析师称可能遭遇了技术性抛盘。英镑 近八个月来首次升穿了1.30美元水准。 美元指数 升0.35%。 巴西雷亚尔 一度跌逾8%，因消息称，总统特梅尔关于付钱让一位与腐败案调查有 关的潜在证人闭口的讨论被录音。尾盘，美元兑雷亚尔仅升6.1%，报3.33雷亚尔。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1101 1.1158 -0.51 +5.59 1.0513 美元/日圆 111.47 110.80 +0.60 -4.62 116.87 欧元/日圆 123.75 123.63 +0.10 +0.50 123.14 美元/瑞郎 0.9797 0.9788 +0.09 -3.74 1.0178 英镑/美元 1.2936 1.2969 -0.25 +4.86 1.2336 美元/加元 1.3601 1.3601 +0.00 +1.27 1.3430 美元/离岸人民币 6.8826 6.8701 +0.18 -1.29 6.9726 澳元/美元 0.7416 0.7431 -0.20 +2.79 0.7215 欧元/瑞郎 1.0876 1.0920 -0.40 +1.48 1.0717 欧元/英镑 0.8576 0.8602 -0.30 +0.68 0.8518 新西兰元/美元 0.6897 0.6940 -0.62 -0.63 0.6941 美元/挪威克朗 8.4779 8.4032 +0.89 -1.84 8.6370 欧元/挪威克朗 9.4129 9.3780 +0.37 +3.60 9.0858 美元/瑞典克朗 8.8066 8.7298 +0.88 -3.31 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.7767 9.7428 +0.35 +2.05 9.5799 (完) (编译 刘静/龚芳；审校 李军/徐文焰)