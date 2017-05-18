版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 19日 星期五 06:32 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元逆转跌势，受强劲美国数据扶助

    * 美元回升，此前美国初请失业金人数和制造业数据强劲
    * 日圆、瑞郎兑美元从多月高位回落
    * 巴西雷亚尔急挫7%

 (新增文末表格)
    路透纽约5月18日 - 美元兑一篮子主要货币周四逆转了盘初跌势，此前发布的美国经济
数据强于预期，令市场焦点再次回到普遍预期的美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息上。
    
    瑞郎和日圆兑美元回吐涨幅，此前美国续请失业金人数降至28年低位，费城联储制造业
指数比分析师预期高近一倍。
    
    “美国经济数据分散了来自华盛顿的不利消息的注意力，”Western Union Business S
olutions高级市场分析师Joe Manimbo称，“领取失业金人数和费城联储指标支持第二季经
济增速加快和美联储下月升息预期。”
    
    最近几周美国通胀和经济增长数据疲弱，特朗普总统撤掉了联邦调查局(FBI)局长科米
，以及特朗普政府成员与俄罗斯关系的有关消息，削弱了升息的预期。
    
    Manimbo称，他预计经济数据会扶助激活投资人对美联储6月13-14日下次会议上升息的
预期。
    
    在下午的交易中，美债收益率走高，美股升至盘中高位，提振了美元。昨日美股遭遇了
逾八个月来的最差表现。
    
    美元兑日圆      升0.65%，周三日圆录得7月以来的最大单日升幅。美元兑日圆稍早触
及逾三周低位。
    
    欧元兑美元      下跌0.55%，至1.1095美元。
    
    瑞郎兑美元      稍早触及11月特朗普当选以来的最高，尾盘跌0.15%。
    
    英镑      兑美元下跌0.25%，报1.2931美元，分析师称可能遭遇了技术性抛盘。英镑
近八个月来首次升穿了1.30美元水准。

    美元指数      升0.35%。
    
    巴西雷亚尔      一度跌逾8%，因消息称，总统特梅尔关于付钱让一位与腐败案调查有
关的潜在证人闭口的讨论被录音。尾盘，美元兑雷亚尔仅升6.1%，报3.33雷亚尔。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元                   1.1101   1.1158   -0.51   +5.59   1.0513
    美元/日圆                   111.47   110.80   +0.60   -4.62   116.87
    欧元/日圆                   123.75   123.63   +0.10   +0.50   123.14
    美元/瑞郎                   0.9797   0.9788   +0.09   -3.74   1.0178
    英镑/美元                   1.2936   1.2969   -0.25   +4.86   1.2336
    美元/加元                   1.3601   1.3601   +0.00   +1.27   1.3430
    美元/离岸人民币             6.8826   6.8701   +0.18   -1.29   6.9726
    澳元/美元                   0.7416   0.7431   -0.20   +2.79   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0876   1.0920   -0.40   +1.48   1.0717
    欧元/英镑                   0.8576   0.8602   -0.30   +0.68   0.8518
    新西兰元/美元               0.6897   0.6940   -0.62   -0.63   0.6941
    美元/挪威克朗               8.4779   8.4032   +0.89   -1.84   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.4129   9.3780   +0.37   +3.60   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.8066   8.7298   +0.88   -3.31   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.7767   9.7428   +0.35   +2.05   9.5799  (完) (编译 刘静/龚芳；审校 李军/徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐