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亚洲 | 2017年 5月 19日 星期五 16:42 BJT

《全球汇市》特朗普利多变利空：美元料创出九个月来最大周线跌幅

    * 美国政治风波打压美元
    * 美元指数本周料下跌1.6%
    * 欧元受到欧洲央行预期和政治风险下降提振
    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦5月19日 - 美元指数本周料创出去年8月以来的最大周线跌幅，几乎回吐了特朗普去年当选美国总统以来的全部涨幅。现在特朗普政治麻烦不断。
    
    美元指数      本周迄今下跌了约1.6%，并在周三触及去年11月9日以来的最低水准，当天正是美国总统选举结果揭晓之日。美元指数周五下跌0.3%，向上述低点靠拢。

    特朗普开除前美国联邦调查局(FBI)局长科米、特朗普被指控要求科米停止调查前国家安全顾问弗林，以及他的竞选活动涉嫌与俄罗斯有关联等政治风波，令美元承压。
    
    分析师称，美元之所以承压，并不只是因为有关特朗普能否完成任期的不确定性，还因为这些争议意味着，特朗普承诺的政策，尤其是财政刺激短期内推进的可能性下滑，而此前正是对这些政策的憧憬给市场带来“特朗普行情”。
    
    “市场目前担心，政府将会忙于应对丑闻，根本无法推进任何承诺，所以放松监管、减税等措施短时间内是见不到的，”荷兰合作银行驻伦敦汇市策略师Jane Foley称。

    Foley并指出，特朗普的相关疑虑，刚好又碰上一连串美国数据表现较疲弱，导致市场降低对美联储下个月升息的预期，这也对美元造成压力。
    
    欧元受益于美元走软，但也获得欧洲自身因素推升，因欧洲政治风险消退，且市场臆测欧洲央行将缩减货币刺激措施。
    
    欧元/美元      周四触及六个月高点，周五仍接近该高点，报1.1139美元，日内上涨0.33%。

    美元周四获得些许喘息，受稳健的美国经济数据提振，其中包括费城联储5月制造业活动指数从4月的22.0跳涨至38.8。
    
    市场焦点仍集中在美国政治风波之上。分析师称，政局动荡可能暂时继续压制美元走势。
    
    “我想未来几周和几个月将会看到更多大消息，尤其是在调查开始的情况下，”新加坡瑞银财富管理的外汇分析师Tan Teck Leng说。“这将会打击美元的人气。”
    
    美元兑日圆      持平于111.46，但五周来料首次周线下跌，本周整个金融市场冒险意愿全线下降。

                                              纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1146  1.1101  +0.41  +6.02  1.0513
    美元/日圆                   111.49  111.47  +0.02  -4.60  116.87
    欧元/日圆                   124.28  123.75  +0.43  +0.93  123.14
    美元/瑞郎                   0.9777  0.9797  -0.20  -3.94  1.0178
    英镑/美元                   1.2994  1.2936  +0.45  +5.33  1.2336
    美元/加元                   1.3577  1.3601  -0.18  +1.09  1.3430
    美元/离岸人民币              6.8864  6.8826  +0.06  -1.24  6.9726
    澳元/美元                   0.7440  0.7416  +0.32  +3.12  0.7215
    新西兰元/美元               0.6892  0.6897  -0.07  -0.71  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.0897  1.0876  +0.19  +1.68  1.0717
    欧元/英镑                   0.8575  0.8576  -0.01  +0.67  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.7611  9.7767  -0.16  +1.89  9.5799
    美元/挪威克朗               8.3864  8.4779  -1.08  -2.90  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 张涛/刘秀红/蔡美珍/李春喜 审校 张明钧/艾茂林/王洋)
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