《全球汇市》特朗普利多变利空：美元料创出九个月来最大周线跌幅

* 美国政治风波打压美元 * 美元指数本周料下跌1.6% * 欧元受到欧洲央行预期和政治风险下降提振 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦5月19日 - 美元指数本周料创出去年8月以来的最大周线跌幅，几乎回吐了特朗普去年当选美国总统以来的全部涨幅。现在特朗普政治麻烦不断。 美元指数 本周迄今下跌了约1.6%，并在周三触及去年11月9日以来的最低水准，当天正是美国总统选举结果揭晓之日。美元指数周五下跌0.3%，向上述低点靠拢。 特朗普开除前美国联邦调查局(FBI)局长科米、特朗普被指控要求科米停止调查前国家安全顾问弗林，以及他的竞选活动涉嫌与俄罗斯有关联等政治风波，令美元承压。 分析师称，美元之所以承压，并不只是因为有关特朗普能否完成任期的不确定性，还因为这些争议意味着，特朗普承诺的政策，尤其是财政刺激短期内推进的可能性下滑，而此前正是对这些政策的憧憬给市场带来“特朗普行情”。 “市场目前担心，政府将会忙于应对丑闻，根本无法推进任何承诺，所以放松监管、减税等措施短时间内是见不到的，”荷兰合作银行驻伦敦汇市策略师Jane Foley称。 Foley并指出，特朗普的相关疑虑，刚好又碰上一连串美国数据表现较疲弱，导致市场降低对美联储下个月升息的预期，这也对美元造成压力。 欧元受益于美元走软，但也获得欧洲自身因素推升，因欧洲政治风险消退，且市场臆测欧洲央行将缩减货币刺激措施。 欧元/美元 周四触及六个月高点，周五仍接近该高点，报1.1139美元，日内上涨0.33%。 美元周四获得些许喘息，受稳健的美国经济数据提振，其中包括费城联储5月制造业活动指数从4月的22.0跳涨至38.8。 市场焦点仍集中在美国政治风波之上。分析师称，政局动荡可能暂时继续压制美元走势。 “我想未来几周和几个月将会看到更多大消息，尤其是在调查开始的情况下，”新加坡瑞银财富管理的外汇分析师Tan Teck Leng说。“这将会打击美元的人气。” 美元兑日圆 持平于111.46，但五周来料首次周线下跌，本周整个金融市场冒险意愿全线下降。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1146 1.1101 +0.41 +6.02 1.0513 美元/日圆 111.49 111.47 +0.02 -4.60 116.87 欧元/日圆 124.28 123.75 +0.43 +0.93 123.14 美元/瑞郎 0.9777 0.9797 -0.20 -3.94 1.0178 英镑/美元 1.2994 1.2936 +0.45 +5.33 1.2336 美元/加元 1.3577 1.3601 -0.18 +1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8864 6.8826 +0.06 -1.24 6.9726 澳元/美元 0.7440 0.7416 +0.32 +3.12 0.7215 新西兰元/美元 0.6892 0.6897 -0.07 -0.71 0.6941 欧元/瑞郎 1.0897 1.0876 +0.19 +1.68 1.0717 欧元/英镑 0.8575 0.8576 -0.01 +0.67 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.7611 9.7767 -0.16 +1.89 9.5799 美元/挪威克朗 8.3864 8.4779 -1.08 -2.90 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 张涛/刘秀红/蔡美珍/李春喜 审校 张明钧/艾茂林/王洋)