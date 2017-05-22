《全球汇市》美元仍接近六个月低位，因美国政治不确定性而涨势艰难

* 欧元净多仓升至逾三年来最高--IMM * 亚洲投资者关注朝鲜形势，此前朝鲜发射导弹 路透东京5月22日 - 美元周一涨势艰难，美元指数持于六个月低位附近，因投资者评估美国政治风波影响，以及欧元上涨。 美元指数 较周五美国尾盘小幅上涨0.1%，至97.235。不过较上日触及的11月9日以来低位97.080不远。 亚洲投资者持续关注朝鲜半岛情势，此前朝鲜于周日发射一枚弹道导弹，落入该国东岸外海域，这是朝鲜一周来进行的第二次导弹试射。韩国称，朝鲜此举导致韩国新政府对于韩朝和平共处的希望破灭。 朝鲜政府周一表示，其已成功试射一枚中程弹道导弹，说明其打击美国目标的能力进一步提高。 美元兑日圆 小升0.2%至111.43日圆，然朝鲜最近的进展并未给日圆带来太多助力。 “如果紧张情势升级，我们可能会见到日圆升值，”三井住友信托资深市场分析师Ayako Sera表示。 “但市场的主题是美元因美国政治情势、以及近来欧元走强而表现疲弱，”她表示。 欧元兑美元 小跌0.1%至1.1196美元，周五一度涨至六个月高位1.1212美元。 据路透和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，5月16日止当周欧元净多仓升至逾三年最高位。 近期欧元区经济改善，已增强市场对欧洲央行将在下个月的管理委员会会议上减轻鸽派措辞的预期。 与此同时，美国总统特朗普目前正访问中东，把华盛顿的政治风波抛在身后。部分人士担心这场政治风波可能会给特朗普政府兑现税改和财政刺激承诺造成拖累。 华盛顿邮报周日报导，特朗普将于周二公布的预算提案，料包括削减医疗补助并提议修改对低收入居民提供的其他援助计划。 特朗普最近解雇联邦调查局(FBI)局长科米引发的骚动，已经导致美元承压。科米原本正在监督一项针对特朗普团队与俄罗斯之间潜在联系的调查。华盛顿邮报周五引述知情人士报导，在执法部门对特朗普竞选团队与俄罗斯之间的潜在联系调查中，一位现任白宫官员有重要嫌疑。 投资者还关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)下个月升息的可能性。一些决策者本周将发表讲话，而且美联储周三将公布5月会议记录。美联储5月开会时，美国尚未出现政治风波 美国第一季国内生产总值(GDP)修正值将于周五出炉，环比年率料将从初值的增长0.7%上修。根据初值，美国第一季经济增长步伐创三年来最慢，不过很多分析师认为这是暂时情况。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1184 1.1204 -0.18 +6.38 1.0513 美元/日圆 111.53 111.26 +0.24 -4.57 116.87 欧元/日圆 124.74 124.63 +0.09 +1.30 123.14 美元/瑞郎 0.9745 0.9722 +0.24 -4.25 1.0178 英镑/美元 1.2981 1.3034 -0.41 +5.23 1.2336 美元/加元 1.3537 1.3512 +0.19 +0.80 1.3430 美元/离岸人民币 6.8773 6.8718 +0.08 -1.37 6.9726 澳元/美元 0.7437 0.7459 -0.29 +3.08 0.7215 新西兰元/美元 0.6921 0.6925 -0.06 -0.29 0.6941 澳元/日圆 83.000 82.940 +0.07 -1.57 84.320 新西兰元/日圆 77.230 77.040 +0.25 -4.85 81.170 英镑/日圆 144.82 145.01 -0.13 +0.56 144.02 澳元/新西兰元 1.0745 1.0767 -0.20 +3.49 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王丽鑫/戴素萍/许娜/杜明霞；审校 徐文焰/张若琪/龚芳)