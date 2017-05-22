《全球汇市》美元因政治风险犹在下跌，欧元受梅克尔言论推动上涨

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
* 欧元触及六个半月高位，受梅克尔言论推动
* 美元指数徘徊在接近逾六个月低位
路透纽约5月22日 - 美元兑一篮子货币周一跌至逾六个月低位，延续了上周的跌势，因美国政治不确定性犹存，以及欧元上涨打压美元。
美元指数下跌0.14%，报97.005。该指数盘中稍早最低跌至96.797，为11月9日以来最低。
“我认为这是4月中以来走势的延续，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner称。
“美元普遍下跌，受到美国经济数据好坏不一的情况越来越严重的驱动，促使投资者质疑美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年升息的幅度。政治局面也给美元带来阻碍。”
上周，美元下跌逾2%，录得逾一年来的最差周度表现，受对美国总统特朗普近期辞掉联邦调查局(FBI)局长科米的忧虑拖累。科米负责一项针对总统团队与俄罗斯之间可能存在关系的调查。
华盛顿的政治风波也加重了特朗普实施经济刺激计划可能被延误的忧虑。
整体上说，我们仍对美元持建设性观点，但考虑到最近的一些下跌，我们肯定不得不盘算财政政策对汇市的影响会有多持久，或者是没有影响，Wells Fargo Securities外汇策略师Erik Nelson表示。
欧元上涨也给美元造成压力。欧元兑美元周一触及逾六个月高位，此前德国总理梅克尔在本周晚些时候召开七国集团会议前称，欧元“过于疲弱”导致德国的大量贸易顺差。
欧元兑美元升0.25%，报1.1232美元，盘中稍早最高触及1.1263美元。
同时，英镑普遍下跌，此前发布的民调显示，在下月大选前，英国首相特雷莎梅所在党的支持率有所下降。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为