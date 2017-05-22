更新版 1-《全球汇市》美元因政治风险犹在下跌，欧元受梅克尔言论推动上涨

* 欧元触及六个半月高位，受梅克尔言论推动 * 美元指数徘徊在接近逾六个月低位 (新增收盘表格) 路透纽约5月22日 - 美元兑一篮子货币周一跌至逾六个月低位，延续了上周的跌势，因 美国政治不确定性犹存，以及欧元上涨打压美元。 美元指数 下跌0.14%，报97.005。该指数盘中稍早最低跌至96.797，为11月9日以 来最低。 “我认为这是4月中以来走势的延续，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析 师Omer Esiner称。 “美元普遍下跌，受到美国经济数据好坏不一的情况越来越严重的驱动，促使投资者质 疑美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年升息的幅度。政治局面也给美元带来阻碍。” 上周，美元下跌逾2%，录得逾一年来的最差周度表现，受对美国总统特朗普近期辞掉联 邦调查局(FBI)局长科米的忧虑拖累。科米负责一项针对总统团队与俄罗斯之间可能存在关 系的调查。 华盛顿的政治风波也加重了特朗普实施经济刺激计划可能被延误的忧虑。 整体上说，我们仍对美元持建设性观点，但考虑到最近的一些下跌，我们肯定不得不盘 算财政政策对汇市的影响会有多持久，或者是没有影响，Wells Fargo Securities外汇策略 师Erik Nelson表示。 欧元上涨也给美元造成压力。欧元兑美元周一触及逾六个月高位，此前德国总理梅克尔 在本周晚些时候召开七国集团会议前称，欧元“过于疲弱”导致德国的大量贸易顺差。 欧元兑美元升0.25%，报1.1232美元，盘中稍早最高触及1.1263美元。 同时，英镑普遍下跌，此前发布的民调显示，在下月大选前，英国首相特雷莎梅所在党 的支持率有所下降。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1236 1.1204 +0.29 +6.88 1.0513 美元/日圆 111.27 111.26 +0.01 -4.79 116.87 欧元/日圆 125.05 124.63 +0.34 +1.55 123.14 美元/瑞郎 0.9732 0.9722 +0.10 -4.38 1.0178 英镑/美元 1.2998 1.3034 -0.28 +5.37 1.2336 美元/加元 1.3501 1.3512 -0.08 +0.53 1.3430 美元/离岸人民币 6.8771 6.8718 +0.08 -1.37 6.9726 澳元/美元 0.7475 0.7459 +0.21 +3.60 0.7215 欧元/瑞郎 1.0936 1.0900 +0.33 +2.04 1.0717 欧元/英镑 0.8644 0.8596 +0.56 +1.48 0.8518 新西兰元/美元 0.6994 0.6925 +1.00 +0.76 0.6941 美元/挪威克朗 8.3360 8.3732 -0.44 -3.49 8.6370 欧元/挪威克朗 9.3680 9.3824 -0.15 +3.11 9.0858 美元/瑞典克朗 8.6911 8.7252 -0.39 -4.57 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.7623 9.7776 -0.16 +1.90 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 李军)