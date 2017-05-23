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亚洲 | 2017年 5月 23日 星期二 10:52 BJT

《全球汇市》英国爆炸案后英镑兑日圆下挫，欧元兑美元接近六个月高位

    * 欧元维持高位，此前梅克尔称欧元汇率“过于疲弱”
    * 欧元兑美元徘徊在六个月高位1.1264附近
    * 英镑兑日圆下跌，此前曼彻斯特发生爆炸

    路透东京5月23日 - 英镑兑日圆周二下挫，此前英国曼彻斯特一演唱会疑似发生恐怖袭击；欧元兑美元盘旋在六个月高点附近，此前德国总理梅克尔称欧元汇率“过于疲弱”。
    
    英镑兑日圆         跌0.2%报144.36日圆，之前低见144.06。

    英镑兑美元        几无变动，报1.2992美元。英镑兑欧元           微跌至0.8660英镑。
    
    周一晚上美国歌手Ariana Grande在英国曼彻斯特举行的演唱会现场发生爆炸，造成至少19人死亡，逾50人受伤。            
    
    两名美国官员表示，爆炸案疑似自杀炸弹客所为。英国首相特雷莎梅称这起爆炸案将被当做恐怖主义事件处理。            
    
    避险货币日圆兑美元和欧元等主要货币上涨，但涨幅较为温和。  

    美元/日圆      跌0.2%至111.100日圆，此前曾跌至110.860。欧元/日圆         跌0.2%至124.860日圆。
    
    “日圆可能是因爆炸案而被买进，但这次事件不太可能对整个汇市产生持续的影响，”Brown Brothers Harriman驻东京的资深汇市策略师Masashi Murata表示。
    
    “甚至在这次事件发生前，市场人气就不是特别‘偏好风险’，相对较低的美国公债收益率限制了美元的吸引力。”
    
    欧元/美元      涨0.1%至1.1247美元，隔夜曾触及1.1264的11月9日以来高点。

    德国总理梅克尔周一表示，由于欧洲央行的货币政策，欧元汇率“过于疲弱”，她并指出这有助于解释为何德国贸易顺差相对较高。            
    
    在本月早前法国大选结果给欧元带来的利多之外，梅克尔的上述讲话也为欧元提供新的动能。欧元区经济数据乐观，以及10年期德国和美国公债收益率之差扩大也支撑欧元。
    
    “尽管法国政治风险消退及欧洲央行可能调整政策，有助欧元走势，但最大的支撑因素 仍是‘通俄门’消息爆出后美元最近走软，”IG Securities资深外汇策略师Junichi Ishik awa表示。
    
    “梅克尔的评论进一步提振欧元...不过，对特朗普而言美元走软未必是坏事。”

    美元指数      跌0.1%至96.882。
    
    美元全线走软令澳新货币受益。
    
    澳元兑美元        上升0.1%至0.7489美元，新西兰元兑美元        小升0.2%至一个
月高位0.7010美元。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1251  1.1236  +0.13  +7.02  1.0513
    美元/日圆                   111.11  111.27  -0.14  -4.93  116.87
    欧元/日圆                   125.03  125.05  -0.02  +1.53  123.14
    美元/瑞郎                   0.9722  0.9732  -0.10  -4.48  1.0178
    英镑/美元                   1.2987  1.2998  -0.08  +5.28  1.2336
    美元/加元                   1.3485  1.3501  -0.12  +0.41  1.3430
    美元/离岸人民币             6.8782  6.8771  +0.02  -1.35  6.9726
    澳元/美元                   0.7493  0.7475  +0.24  +3.85  0.7215
    新西兰元/美元               0.7009  0.6994  +0.21  +0.98  0.6941
    澳元/日圆                   83.270  83.180  +0.11  -1.25  84.320
    新西兰元/日圆               77.900  77.830  +0.09  -4.03  81.170
    英镑/日圆                   144.35  144.66  -0.21  +0.23  144.02
    澳元/新西兰元               1.0691  1.0680  +0.10  +2.97  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 李爽/孙国玉/张涛/刘秀红/杜明霞；审校 戴素萍/王丽鑫/王颖/许娜/张若琪)
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