《全球汇市》英国爆炸案后英镑兑日圆下挫，欧元兑美元接近六个月高位

* 欧元维持高位，此前梅克尔称欧元汇率“过于疲弱” * 欧元兑美元徘徊在六个月高位1.1264附近 * 英镑兑日圆下跌，此前曼彻斯特发生爆炸 路透东京5月23日 - 英镑兑日圆周二下挫，此前英国曼彻斯特一演唱会疑似发生恐怖袭击；欧元兑美元盘旋在六个月高点附近，此前德国总理梅克尔称欧元汇率“过于疲弱”。 英镑兑日圆 跌0.2%报144.36日圆，之前低见144.06。 英镑兑美元 几无变动，报1.2992美元。英镑兑欧元 微跌至0.8660英镑。 周一晚上美国歌手Ariana Grande在英国曼彻斯特举行的演唱会现场发生爆炸，造成至少19人死亡，逾50人受伤。 两名美国官员表示，爆炸案疑似自杀炸弹客所为。英国首相特雷莎梅称这起爆炸案将被当做恐怖主义事件处理。 避险货币日圆兑美元和欧元等主要货币上涨，但涨幅较为温和。 美元/日圆 跌0.2%至111.100日圆，此前曾跌至110.860。欧元/日圆 跌0.2%至124.860日圆。 “日圆可能是因爆炸案而被买进，但这次事件不太可能对整个汇市产生持续的影响，”Brown Brothers Harriman驻东京的资深汇市策略师Masashi Murata表示。 “甚至在这次事件发生前，市场人气就不是特别‘偏好风险’，相对较低的美国公债收益率限制了美元的吸引力。” 欧元/美元 涨0.1%至1.1247美元，隔夜曾触及1.1264的11月9日以来高点。 德国总理梅克尔周一表示，由于欧洲央行的货币政策，欧元汇率“过于疲弱”，她并指出这有助于解释为何德国贸易顺差相对较高。 在本月早前法国大选结果给欧元带来的利多之外，梅克尔的上述讲话也为欧元提供新的动能。欧元区经济数据乐观，以及10年期德国和美国公债收益率之差扩大也支撑欧元。 “尽管法国政治风险消退及欧洲央行可能调整政策，有助欧元走势，但最大的支撑因素 仍是‘通俄门’消息爆出后美元最近走软，”IG Securities资深外汇策略师Junichi Ishik awa表示。 “梅克尔的评论进一步提振欧元...不过，对特朗普而言美元走软未必是坏事。” 美元指数 跌0.1%至96.882。 美元全线走软令澳新货币受益。 澳元兑美元 上升0.1%至0.7489美元，新西兰元兑美元 小升0.2%至一个 月高位0.7010美元。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1251 1.1236 +0.13 +7.02 1.0513 美元/日圆 111.11 111.27 -0.14 -4.93 116.87 欧元/日圆 125.03 125.05 -0.02 +1.53 123.14 美元/瑞郎 0.9722 0.9732 -0.10 -4.48 1.0178 英镑/美元 1.2987 1.2998 -0.08 +5.28 1.2336 美元/加元 1.3485 1.3501 -0.12 +0.41 1.3430 美元/离岸人民币 6.8782 6.8771 +0.02 -1.35 6.9726 澳元/美元 0.7493 0.7475 +0.24 +3.85 0.7215 新西兰元/美元 0.7009 0.6994 +0.21 +0.98 0.6941 澳元/日圆 83.270 83.180 +0.11 -1.25 84.320 新西兰元/日圆 77.900 77.830 +0.09 -4.03 81.170 英镑/日圆 144.35 144.66 -0.21 +0.23 144.02 澳元/新西兰元 1.0691 1.0680 +0.10 +2.97 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李爽/孙国玉/张涛/刘秀红/杜明霞；审校 戴素萍/王丽鑫/王颖/许娜/张若琪)