修正-《全球汇市》美元从六个半月低位反弹，市场聚焦美联储会议记录

(更正：去掉标题中“六个月半月”的赘字) * 美元离开六个半月低位 * 英镑疲弱，此前曼彻斯特发生爆炸袭击事件 路透纽约5月23日 - 美元周二从近期的低位回升，因交易员押注美国将于6月升息，市 场等待将于周三发布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)5月初会议的会议记录。 美元指数 升0.43%，报97.405，有望创两周来的最佳单日表现。该指数周一跌至 逾六个月低位。 一些交易员最近押注美元下跌，美元遭抛售后促使他们锁定获利。 “一些货币对有一些获利回吐，”OANDA高级外汇分析师Alfonso Esparza称。 周二，美国财长努钦称，尽管他希望在今年进行税改，但8月前不会开始。 努钦称，特朗普政府认为，其预算案会通过增加资本投资和创造就业来促进经济增长。 交易员还关注美联储上次政策会议的会议记录，以寻找是否会在6月升息的线索。该纪 录将于周三1800GMT发布。 “我们还没有听到美联储官员澄清或警告市场他们押注错了，这是个积极的迹象，6月 仍可能会升息，”Esparza称。 欧元兑美元下跌0.54%，报1.1175美元。欧元稍早触及11月9日以来最高的1.1267美元。 英镑兑美元下跌0.25%，报1.2965美元，投资者等待英国大选选情的进一步发展。竞选 活动因曼彻斯特炸弹袭击事件而暂停。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1182 1.1236 -0.48 +6.36 1.0513 美元/日圆 111.77 111.27 +0.45 -4.36 116.87 欧元/日圆 124.99 125.05 -0.05 +1.50 123.14 美元/瑞郎 0.9759 0.9732 +0.28 -4.12 1.0178 英镑/美元 1.2959 1.2998 -0.30 +5.05 1.2336 美元/加元 1.3513 1.3501 +0.09 +0.62 1.3430 美元/离岸人民币 6.8786 6.8771 +0.02 -1.35 6.9726 澳元/美元 0.7474 0.7475 -0.01 +3.59 0.7215 欧元/瑞郎 1.0912 1.0936 -0.22 +1.82 1.0717 欧元/英镑 0.8625 0.8644 -0.22 +1.26 0.8518 新西兰元/美元 0.7010 0.6994 +0.23 +0.99 0.6941 美元/挪威克朗 8.3722 8.3360 +0.43 -3.07 8.6370 欧元/挪威克朗 9.3660 9.3680 -0.02 +3.08 9.0858 美元/瑞典克朗 8.7044 8.6911 +0.15 -4.43 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.7353 9.7623 -0.28 +1.62 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 母红)