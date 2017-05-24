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亚洲 | 2017年 5月 24日 星期三 08:25 BJT

修正-《全球汇市》美元从六个半月低位反弹，市场聚焦美联储会议记录

 (更正：去掉标题中“六个月半月”的赘字)
    * 美元离开六个半月低位
    * 英镑疲弱，此前曼彻斯特发生爆炸袭击事件

    路透纽约5月23日 - 美元周二从近期的低位回升，因交易员押注美国将于6月升息，市
场等待将于周三发布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)5月初会议的会议记录。
    
    美元指数      升0.43%，报97.405，有望创两周来的最佳单日表现。该指数周一跌至
逾六个月低位。
    
    一些交易员最近押注美元下跌，美元遭抛售后促使他们锁定获利。
    
    “一些货币对有一些获利回吐，”OANDA高级外汇分析师Alfonso Esparza称。
    
    周二，美国财长努钦称，尽管他希望在今年进行税改，但8月前不会开始。
    
    努钦称，特朗普政府认为，其预算案会通过增加资本投资和创造就业来促进经济增长。
    
    交易员还关注美联储上次政策会议的会议记录，以寻找是否会在6月升息的线索。该纪
录将于周三1800GMT发布。
    
    “我们还没有听到美联储官员澄清或警告市场他们押注错了，这是个积极的迹象，6月
仍可能会升息，”Esparza称。
    
    欧元兑美元下跌0.54%，报1.1175美元。欧元稍早触及11月9日以来最高的1.1267美元。
    
    英镑兑美元下跌0.25%，报1.2965美元，投资者等待英国大选选情的进一步发展。竞选
活动因曼彻斯特炸弹袭击事件而暂停。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1182   1.1236   -0.48   +6.36   1.0513
    美元/日圆                   111.77   111.27   +0.45   -4.36   116.87
    欧元/日圆                   124.99   125.05   -0.05   +1.50   123.14
    美元/瑞郎                   0.9759   0.9732   +0.28   -4.12   1.0178
    英镑/美元                   1.2959   1.2998   -0.30   +5.05   1.2336
    美元/加元                   1.3513   1.3501   +0.09   +0.62   1.3430
    美元/离岸人民币             6.8786   6.8771   +0.02   -1.35   6.9726
    澳元/美元                   0.7474   0.7475   -0.01   +3.59   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0912   1.0936   -0.22   +1.82   1.0717
    欧元/英镑                   0.8625   0.8644   -0.22   +1.26   0.8518
    新西兰元/美元               0.7010   0.6994   +0.23   +0.99   0.6941
    美元/挪威克朗               8.3722   8.3360   +0.43   -3.07   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.3660   9.3680   -0.02   +3.08   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.7044   8.6911   +0.15   -4.43   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.7353   9.7623   -0.28   +1.62   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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