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亚洲 | 2017年 5月 25日 星期四 08:39 BJT

《全球汇市》美联储会议记录公布后美元处于守势，欧元回升

    * 美联储最新会议记录措辞并不像预期那般强硬
    * 欧元朝着六个半月高点逐步回升
    * 加拿大央行对经济乐观的看法提振加元

    路透东京5月25日 - 美元周四盘初处于守势，此前公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录并不像预期的那般强硬，欧元朝着六个半月高点逐步回升。
    
    周三公布的最新一次政策会议记录显示，美联储决策官员同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。            

    会议记录料表明美联储对于加息愈发谨慎，并打击美元稍早的反弹势头。围绕美国总统特朗普的政治疑虑最近拖累美元。
    
    美元兑日圆      持平报111.570，脱离上日所及一周高位112.130.
    
    欧元兑美元      涨0.1%报1.1230，升向周二所及六个半月高点1.1268，隔夜曾低见1.1168。
    
    欧元本月上扬，受益于法国政治疑虑消退及欧元区乐观数据等因素。

    “美元在联储会议记录公布后下跌，欧元因而恢复涨势。欧元有动能超越1.1300美元关卡，涨势或将继续升向1.1500美元，”瑞穗银行分析师Daisuke Karakama说。
    
    “话说回来，美联储会议记录公布后，市场走势缺乏诱因。我们得等待美国非农就业报告这下一个重大事件，与此同时，交易员继续关注任何与特朗普有关的大新闻。”
    
    美元指数      下跌0.3%，报96.983美元。
    
    加元兑美元接近一个月高点，此前加拿大央行对经济的乐观看法超出部分分析师预期。

    加拿大央行周三一如预期维持利率在0.5%不变，称第二季经济成长可能有所放缓，政府调控举措尚未让楼市出现实质性降温。央行同时指出，加拿大民众消费支出强劲、楼市繁荣，且就业增长。            

    加元兑美元        报1.3413加元，隔夜一度触及4月19日来高位1.3405。油价上涨本周亦对加元构成支撑。
    
    澳元兑美元        几无变动，报0.7500美元。澳元周三在穆迪调降中国评级后一度跌至0.7443，但之后勉力反弹，因美元全线走软。
    
    澳元通常被视为中国题材的流动性替代对象。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1221  1.1217  +0.04  +6.73  1.0513
    美元/日圆                   111.57  111.49  +0.07  -4.53  116.87
    欧元/日圆                   125.22  125.05  +0.14  +1.69  123.14
    美元/瑞郎                   0.9730  0.9730  +0.00  -4.40  1.0178
    英镑/美元                   1.2972  1.2973  -0.01  +5.16  1.2336
    美元/加元                   1.3409  1.3407  +0.01  -0.16  1.3430
    美元/离岸人民币             6.8775  6.8736  +0.06  -1.36  6.9726
    澳元/美元                   0.7489  0.7502  -0.17  +3.80  0.7215
    新西兰元/美元               0.7037  0.7046  -0.13  +1.38  0.6941
    澳元/日圆                   83.590  83.660  -0.08  -0.87  84.320
    新西兰元/日圆               78.550  78.590  -0.05  -3.23  81.170
    英镑/日圆                   144.75  144.64  +0.08  +0.51  144.02
    澳元/新西兰元               1.0642  1.0642  +0.00  +2.49  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 孙国玉/李爽/李婷仪/杜明霞；审校 龚芳/王丽鑫/王兴亚/戴素萍)
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