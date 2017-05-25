《全球汇市》美联储会议记录公布后美元处于守势，欧元回升

* 美联储最新会议记录措辞并不像预期那般强硬 * 欧元朝着六个半月高点逐步回升 * 加拿大央行对经济乐观的看法提振加元 路透东京5月25日 - 美元周四盘初处于守势，此前公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录并不像预期的那般强硬，欧元朝着六个半月高点逐步回升。 周三公布的最新一次政策会议记录显示，美联储决策官员同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 会议记录料表明美联储对于加息愈发谨慎，并打击美元稍早的反弹势头。围绕美国总统特朗普的政治疑虑最近拖累美元。 美元兑日圆 持平报111.570，脱离上日所及一周高位112.130. 欧元兑美元 涨0.1%报1.1230，升向周二所及六个半月高点1.1268，隔夜曾低见1.1168。 欧元本月上扬，受益于法国政治疑虑消退及欧元区乐观数据等因素。 “美元在联储会议记录公布后下跌，欧元因而恢复涨势。欧元有动能超越1.1300美元关卡，涨势或将继续升向1.1500美元，”瑞穗银行分析师Daisuke Karakama说。 “话说回来，美联储会议记录公布后，市场走势缺乏诱因。我们得等待美国非农就业报告这下一个重大事件，与此同时，交易员继续关注任何与特朗普有关的大新闻。” 美元指数 下跌0.3%，报96.983美元。 加元兑美元接近一个月高点，此前加拿大央行对经济的乐观看法超出部分分析师预期。 加拿大央行周三一如预期维持利率在0.5%不变，称第二季经济成长可能有所放缓，政府调控举措尚未让楼市出现实质性降温。央行同时指出，加拿大民众消费支出强劲、楼市繁荣，且就业增长。 加元兑美元 报1.3413加元，隔夜一度触及4月19日来高位1.3405。油价上涨本周亦对加元构成支撑。 澳元兑美元 几无变动，报0.7500美元。澳元周三在穆迪调降中国评级后一度跌至0.7443，但之后勉力反弹，因美元全线走软。 澳元通常被视为中国题材的流动性替代对象。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1221 1.1217 +0.04 +6.73 1.0513 美元/日圆 111.57 111.49 +0.07 -4.53 116.87 欧元/日圆 125.22 125.05 +0.14 +1.69 123.14 美元/瑞郎 0.9730 0.9730 +0.00 -4.40 1.0178 英镑/美元 1.2972 1.2973 -0.01 +5.16 1.2336 美元/加元 1.3409 1.3407 +0.01 -0.16 1.3430 美元/离岸人民币 6.8775 6.8736 +0.06 -1.36 6.9726 澳元/美元 0.7489 0.7502 -0.17 +3.80 0.7215 新西兰元/美元 0.7037 0.7046 -0.13 +1.38 0.6941 澳元/日圆 83.590 83.660 -0.08 -0.87 84.320 新西兰元/日圆 78.550 78.590 -0.05 -3.23 81.170 英镑/日圆 144.75 144.64 +0.08 +0.51 144.02 澳元/新西兰元 1.0642 1.0642 +0.00 +2.49 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 孙国玉/李爽/李婷仪/杜明霞；审校 龚芳/王丽鑫/王兴亚/戴素萍)