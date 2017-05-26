《全球汇市》与油价相关的货币反弹，英国民调结果打压英镑

* YouGov民调显示，英国保守党领先优势下降 * 英镑下降，日内下跌0.6% * 挪威克朗、加元温和反弹 * 避险人气推动日圆上涨0.5% * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦5月26日 - 英镑周五下跌至两周低位，此前民调显示英国保守党支持率领先工党的幅度收窄，而油价反弹后大宗商品相关货币小幅走高。 日圆兑美元 涨至三日高点，欧元兑美元 亦小幅走高。 YouGov民调周四显示，英国首相特雷莎梅领导的保守党支持率领先反对党工党的幅度缩窄至5个百分点，显示6月8日的大选可能比先前预期更紧绷。 英镑 下跌超过0.5%，低见1.2861美元，进一步远离5月18日所及去年9月以来最高水平1.3048。 市场假定如果特雷莎梅在选举中以压倒性优势获胜，将使她容易应对自己所在执政党中主张硬退欧的人士，这样可以与欧盟谈判出一个更顺畅的退欧路径，这是支撑英镑的一个因素。这样的假设使得英镑自特雷莎梅宣布大选以来上涨近4%。 然而这样的看法面临近期民调结果的挑战。 “我们总是担心市场或许过度押注保守党大举获胜，而英镑短线恐怕很容易受到负面消息打击，”伦敦美银美林汇率策略师Kamal Sharma表示。 “民调的波动并不十分令人意外，因为我们在其他大选临近时也曾看到类似变动。” 加元和挪威克朗等石油相关货币小涨，受到油价微幅回升提振。原油价格周四重挫，此前石油输出国组织(OPEC)及其他产油国决定延长减产协议，令一些押注延长期限更长或加大减产力度的投资者失望。 加元/美元 最新涨0.25至1.3455加元，低于周四所及五周高位1.3388。 挪威克朗兑欧元 涨0.1%至9.4096克朗。 美元指数 跌0.2%，报97.094。一些规避风险操作推动日圆/美元 涨0.5%，至111.25日圆。 美联储周三发布的5月政策会议记录，令市场对于美联储政策更偏鹰派的预期降温，美元因此一直承压。 三井住友银行驻新加坡资深全球市场分析师Satoshi Okagawa称，美元的基本趋势看起来不是非常强劲。 Okagawa说，美联储会议记录传递出的一个信息是，联储有可能采取渐进灵活的方式缩表。 “那推动美债收益率下滑，并导致了美元走疲，”他补充说。 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)称，未来几个月美联储将公布缩减资产负债表计划的细节。 欧元兑美元 上涨0.1%至1.2210美元，向本周创下的六个半月高点1.1268美元攀升。 本月欧元出现一轮涨势，受法国政治担忧消退以及欧元区经济数据乐观等因素的支撑。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1223 1.1209 +0.12 +6.75 1.0513 美元/日圆 111.10 111.82 -0.64 -4.94 116.87 欧元/日圆 124.72 125.35 -0.50 +1.28 123.14 美元/瑞郎 0.9704 0.9727 -0.24 -4.66 1.0178 英镑/美元 1.2869 1.2939 -0.54 +4.32 1.2336 美元/加元 1.3460 1.3483 -0.17 +0.22 1.3430 美元/离岸人民币 6.8352 6.8476 -0.18 -1.97 6.9726 澳元/美元 0.7440 0.7452 -0.16 +3.12 0.7215 新西兰元/美元 0.7047 0.7021 +0.37 +1.53 0.6941 欧元/瑞郎 1.0892 1.0906 -0.13 +1.63 1.0717 欧元/英镑 0.8721 0.8661 +0.69 +2.38 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.7375 9.7357 +0.02 +1.65 9.5799 美元/挪威克朗 8.3829 8.3965 -0.16 -2.94 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 王颖/张明钧/刘秀红/孙茉莉/李春喜 审校 艾茂林/王颖/蔡美珍/汪红英)