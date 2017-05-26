《全球汇市》美国首季GDP数据被上修后美元走强，民调拖累英镑下挫

* 美国首季GDP增幅被上修至1.2%

* YouGov民调显示英国首相特蕾莎梅所属保守党领先优势缩窄

* 节日长周末前交投清淡

路透纽约5月26日 - 美元周五上涨，此前美国上修了首季国内生产总值(GDP)数据，而英镑则录得1月中来最大单日跌幅，此前民调显示下月大选前，英国保守党支持率领先工党的幅度收窄。

美元指数升0.18%，报97.423，盘中稍早一度升至一周高位97.548。

美国首季经济放缓程度没有原先认为的那么严重，美国商务部周五公布，首季GDP增长年率为1.2%，上月公布为0.7%。

“GDP数据是个意外的惊喜，我认为市场原本预计上修幅度不会这么大。”瑞穗汇市策略师Sireen Harajli表示。

“这证实，或至少令部分人士相信经济的疲弱表现可能是暂时性的。”

美元本周稍早走软，之前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布的会议记录显示，政策制定者同意应暂缓升息，直至明确近期经济放缓是暂时性的。

美元兑日圆跌0.555，报111.2日圆，缩减稍早跌幅。欧元兑美元跌至一周低点1.1161美元。

节日长周末前，交投非常清淡。

Brown Brothers Harriman新兴市场汇市策略部门全球主管Win Thin称，昨日和今日的走势代表不了什么，要等到下周二市场全面恢复流动性。

英镑兑美元大跌约1%，至一个月最低的1.2776美元，YouGov民调周四显示，英国首相特雷莎梅领导的保守党支持率领先反对党工党的幅度缩窄至5个百分点，显示6月8日的大选可能比先前预期更紧绷。

市场假定如果特雷莎梅在选举中以压倒性优势获胜，将使她容易应对自己所在执政党中主张硬退欧的人士，这样可以与欧盟谈判出一个更顺畅的退欧路径，这是支撑英镑的一个因素。这样的假设使得英镑自特雷莎梅宣布大选以来上涨近4%。

然而这样的看法面临近期民调结果的挑战。