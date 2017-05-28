更正-《全球汇市》美国首季GDP数据被上修后美元走强，民调拖累英镑下挫

(更正：因译文有误，内文第七段应为“美元兑日圆跌0.55%”，非“跌0.555”) * 美国首季GDP增幅被上修至1.2% * YouGov民调显示英国首相特蕾莎梅所属保守党领先优势缩窄 * 节日长周末前交投清淡 路透纽约5月26日 - 美元周五上涨，此前美国上修了首季国内生产总值(GDP)数据，而 英镑则录得1月中来最大单日跌幅，此前民调显示下月大选前，英国保守党支持率领先工党 的幅度收窄。 美元指数 升0.18%，报97.423，盘中稍早一度升至一周高位97.548。 美国首季经济放缓程度没有原先认为的那么严重，美国商务部周五公布，首季GDP增长 年率为1.2%，上月公布为0.7%。 “GDP数据是个意外的惊喜，我认为市场原本预计上修幅度不会这么大。”瑞穗汇市策 略师Sireen Harajli表示。 “这证实，或至少令部分人士相信经济的疲弱表现可能是暂时性的。” 美元本周稍早走软，之前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布的会议记录显示，政策 制定者同意应暂缓升息，直至明确近期经济放缓是暂时性的。 美元兑日圆 跌0.55%，报111.2日圆，缩减稍早跌幅。欧元兑美元 跌至一周 低点1.1161美元。 节日长周末前，交投非常清淡。 Brown Brothers Harriman新兴市场汇市策略部门全球主管Win Thin称，昨日和今日的 走势代表不了什么，要等到下周二市场全面恢复流动性。 英镑兑美元大跌约1%，至一个月最低的1.2776美元，YouGov民调周四显示，英国首相特 雷莎梅领导的保守党支持率领先反对党工党的幅度缩窄至5个百分点，显示6月8日的大选可 能比先前预期更紧绷。 市场假定如果特雷莎梅在选举中以压倒性优势获胜，将使她容易应对自己所在执政党中 主张硬退欧的人士，这样可以与欧盟谈判出一个更顺畅的退欧路径，这是支撑英镑的一个因 素。这样的假设使得英镑自特雷莎梅宣布大选以来上涨近4%。 然而这样的看法面临近期民调结果的挑战。 另外，加元和新西兰元兑美元在周四大跌后反弹。包括油价在内的商品价格周四走软， 拖累商品货币大跌。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1182 1.1209 -0.24 +6.36 1.0513 美元/日圆 111.31 111.82 -0.46 -4.76 116.87 欧元/日圆 124.48 125.35 -0.69 +1.09 123.14 美元/瑞郎 0.9743 0.9727 +0.16 -4.27 1.0178 英镑/美元 1.2802 1.2939 -1.06 +3.78 1.2336 美元/加元 1.3444 1.3483 -0.29 +0.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8191 6.8476 -0.42 -2.20 6.9726 澳元/美元 0.7446 0.7452 -0.08 +3.20 0.7215 欧元/瑞郎 1.0891 1.0906 -0.14 +1.62 1.0717 欧元/英镑 0.8727 0.8661 +0.76 +2.45 0.8518 新西兰元/美元 0.7059 0.7021 +0.54 +1.70 0.6941 美元/挪威克朗 8.3755 8.3965 -0.25 -3.03 8.6370 欧元/挪威克朗 9.3668 9.4118 -0.48 +3.09 9.0858 美元/瑞典克朗 8.6932 8.6852 +0.09 -4.55 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.7187 9.7357 -0.17 +1.45 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李军; 审校 刘静)