更新版 1-《全球汇市》美元回落，此前发布的美国民间就业数据疲弱

* ADP数据显示，民间雇主新增15.8万个就业岗位 * 上周美国初请失业金人数增加 * 美国服务业指数上涨，但就业分项指数下降 * 欧元获得支撑，因公债收益率在欧洲央行发布会议记录后上涨 (新增文末收盘表格) 路透纽约7月6日 - 美元周四下跌，此前发布的一批美国劳动力市场数据弱于预期，确 认了随着就业市场逐步降温，美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息步伐将会很缓慢。 美联储周三发布政策会议记录后，美元已经处于守势，因为会议记录未能提供明确的未 来升息路径指引。周四发布的一批经济数据疲弱，拖累美元续跌。 在周五非农就业数据出炉前，ADP民间就业报告显示，民间雇主上月新增15.8万个就业 岗位，少于5月的23万个，也低于经济学家预计的18.5万个。 劳工部发布的另外一份报告显示，截至7月1日当周，初请失业金人数增加4,000人，经 季节调整后为24.8万人，为连续第三周增加。 美国供应管理协会周四发布的数据显示，6月美国服务业指数升至57.4，预估为56.5， 但就业分项指数从5月的57.8降至55.8，表明就业市场增长放缓。读数高于50表明服务业扩 张。 “整体上看，尽管在6月非农就业报告发布前，数据没有出现大幅下降的异常情况，但6 月的就业数据整体偏弱，”Forex.com研究负责人James Chen称，“这可能表明，本周五发 布的6月就业数据也会弱于预期。” 路透调查的经济学家预计，6月新增非农就业岗位17.9万个，5月时新增了13.8万个。 “如果数据大幅低于该预期，会进一步打压对美联储升息的预期，可能导致美元进一步 下跌，”Chen称。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的6月13-14日政策会议记录显示，决策者对 通胀前景，及其可能对未来升息步幅造成何种影响的分歧加重。 尾盘，美元指数 下跌0.5%，报95.828。 美元兑日圆 基本持平，报113.25日圆，本周上涨逾1%。 欧元兑美元 升0.6%，报1.1418美元。 欧洲央行会议记录推高欧元，因公债收益率上涨，但欧元陷于近期的交易预期内。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1422 1.1352 +0.62 +8.65 1.0513 美元/日圆 113.20 113.25 -0.04 -3.14 116.87 欧元/日圆 129.32 128.55 +0.60 +5.02 123.14 美元/瑞郎 0.9604 0.9638 -0.35 -5.64 1.0178 英镑/美元 1.2969 1.2934 +0.27 +5.13 1.2336 美元/加元 1.2976 1.2955 +0.16 -3.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.7995 6.7991 +0.01 -2.48 6.9726 澳元/美元 0.7585 0.7600 -0.20 +5.13 0.7215 欧元/瑞郎 1.0970 1.0942 +0.26 +2.36 1.0717 欧元/英镑 0.8804 0.8776 +0.32 +3.36 0.8518 新西兰元/美元 0.7273 0.7286 -0.18 +4.78 0.6941 美元/挪威克朗 8.3481 8.3905 -0.51 -3.34 8.6370 欧元/挪威克朗 9.5361 9.5242 +0.12 +4.96 9.0858 美元/瑞典克朗 8.4426 8.4846 -0.50 -7.30 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.6432 9.6319 +0.12 +0.66 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静/龚芳；审校 母红)