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1 天前
更新版 1-《全球汇市》美元回落，此前发布的美国民间就业数据疲弱
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2017年7月6日 / 晚上10点39分 / 1 天前

更新版 1-《全球汇市》美元回落，此前发布的美国民间就业数据疲弱

3 分钟阅读

    * ADP数据显示，民间雇主新增15.8万个就业岗位
    * 上周美国初请失业金人数增加
    * 美国服务业指数上涨，但就业分项指数下降
    * 欧元获得支撑，因公债收益率在欧洲央行发布会议记录后上涨

 (新增文末收盘表格)
    路透纽约7月6日 - 美元周四下跌，此前发布的一批美国劳动力市场数据弱于预期，确
认了随着就业市场逐步降温，美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息步伐将会很缓慢。
    
    美联储周三发布政策会议记录后，美元已经处于守势，因为会议记录未能提供明确的未
来升息路径指引。周四发布的一批经济数据疲弱，拖累美元续跌。
    
    在周五非农就业数据出炉前，ADP民间就业报告显示，民间雇主上月新增15.8万个就业
岗位，少于5月的23万个，也低于经济学家预计的18.5万个。
    
    劳工部发布的另外一份报告显示，截至7月1日当周，初请失业金人数增加4,000人，经
季节调整后为24.8万人，为连续第三周增加。
    
    美国供应管理协会周四发布的数据显示，6月美国服务业指数升至57.4，预估为56.5，
但就业分项指数从5月的57.8降至55.8，表明就业市场增长放缓。读数高于50表明服务业扩
张。
    
    “整体上看，尽管在6月非农就业报告发布前，数据没有出现大幅下降的异常情况，但6
月的就业数据整体偏弱，”Forex.com研究负责人James Chen称，“这可能表明，本周五发
布的6月就业数据也会弱于预期。”
    
    路透调查的经济学家预计，6月新增非农就业岗位17.9万个，5月时新增了13.8万个。
    
    “如果数据大幅低于该预期，会进一步打压对美联储升息的预期，可能导致美元进一步
下跌，”Chen称。
    
    美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的6月13-14日政策会议记录显示，决策者对
通胀前景，及其可能对未来升息步幅造成何种影响的分歧加重。            
    
    尾盘，美元指数      下跌0.5%，报95.828。
    
    美元兑日圆      基本持平，报113.25日圆，本周上涨逾1%。
    
    欧元兑美元      升0.6%，报1.1418美元。
    
    欧洲央行会议记录推高欧元，因公债收益率上涨，但欧元陷于近期的交易预期内。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元                   1.1422   1.1352   +0.62   +8.65   1.0513
    美元/日圆                   113.20   113.25   -0.04   -3.14   116.87
    欧元/日圆                   129.32   128.55   +0.60   +5.02   123.14
    美元/瑞郎                   0.9604   0.9638   -0.35   -5.64   1.0178
    英镑/美元                   1.2969   1.2934   +0.27   +5.13   1.2336
    美元/加元                   1.2976   1.2955   +0.16   -3.38   1.3430
    美元/离岸人民币             6.7995   6.7991   +0.01   -2.48   6.9726
    澳元/美元                   0.7585   0.7600   -0.20   +5.13   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0970   1.0942   +0.26   +2.36   1.0717
    欧元/英镑                   0.8804   0.8776   +0.32   +3.36   0.8518
    新西兰元/美元               0.7273   0.7286   -0.18   +4.78   0.6941
    美元/挪威克朗               8.3481   8.3905   -0.51   -3.34   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.5361   9.5242   +0.12   +4.96   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.4426   8.4846   -0.50   -7.30   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.6432   9.6319   +0.12   +0.66   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静/龚芳；审校 母红)

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