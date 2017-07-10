《全球汇市》美元持稳，美国非农就业报告支持美联储收紧政策计划

* 美国非农就业报告显示，就业岗位增幅高于预期 * 日本央行特别日债购买操作施压日圆 * 非农就业报告公布前，美元多仓减少--IMM 路透东京7月10日 - 美元周一站稳脚跟，此前出炉的美国非农就业岗位增幅超过预期，暗示美国联邦储备理事会(美联储/FED)年内剩余时间将坚持其政策收紧计划。 美国6月就业增长幅度大幅提高，超过分析师预期，雇主同时提高工人工作时间，这显示就业市场强劲，可能让美联储进行年内第三次升息，即便薪资增长迟缓。 美元兑日圆 涨0.2%至114.16，此前触及5月11日以来最高水平114.21。 美元指数 持稳于96.012。 “强劲的就业报告给了我们更多理由认为，美联储将宣布准备开始缩减资产负债表，”大和证券的首席汇市分析师Mitsuo Imaizumi表示。 “相比之下，日本央行并无退出当前政策之意，并正在采取打压日圆的措施，”他表示。 日本央行上周五力图让日本公债收益率保持在政策目标附近，开展了一次特殊市场操作，并提高了例行日债购买操作规模。 日本央行总裁黑田东彦周一在日本央行地区分行经理季度会议上发表的演讲中，重申该央行维持大规模刺激计划的决心，直到通胀稳定在2%的目标水准以上。 周一公布的数据显示，日本5月核心机械订单因服务业持续疲软而意外下滑，政府八个月来首次调降机械订单展望，引发外界对经济复苏力道的怀疑。 近来的持仓报告显示，一些投资者在就业数据公布前削减美元多仓，因担心一系列表现平平的数据可能促使美联储改变收紧政策的计划。 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓，至2016年5月中以来最低水准。 截至7月4日当周，美元净多仓从前一周的45亿美元降至1.35亿美元， 为2016年4月中以来首次降至10亿美元以下。 接受路透调查的汇市分析师对美元的看法大多不如年初时那么乐观，但对欧元的看法愈发乐观。 美国公债收益率(殖利率)上升支撑美元。指标10年期公债收益率 在亚洲时段报2.389%，距离周五美国时段收盘水平2.393%不远。在周五就业数据公布后，10年期公债收益率曾触及逾八周高点2.398%。 “最终，更广泛的题材仍在发挥作用，即波动率仍很低，”加拿大皇家银行驻香港亚洲 外汇策略主管Sue Trinh表示。 在这种环境下，投资者更倾向于进行套利交易，借入收益率较低的货币，比如日圆，再 买入收益率较高的货币。 欧元兑美元 小跌至1.1404美元，但兑日圆 涨0.3%至130.20日圆；此前 曾高见130.275，创2016年2月来高位。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1403 1.1400 +0.03 +8.47 1.0513 美元/日圆 114.13 113.88 +0.22 -2.34 116.87 欧元/日圆 130.13 129.84 +0.22 +5.68 123.14 美元/瑞郎 0.9639 0.9638 +0.01 -5.30 1.0178 英镑/美元 1.2893 1.2889 +0.03 +4.52 1.2336 美元/加元 1.2887 1.2874 +0.10 -4.04 1.3430 美元/离岸人民币 6.8009 6.8027 -0.03 -2.46 6.9726 澳元/美元 0.7606 0.7605 +0.01 +5.42 0.7215 新西兰元/美元 0.7274 0.7280 -0.08 +4.80 0.6941 澳元/日圆 86.830 86.610 +0.25 +2.98 84.320 新西兰元/日圆 82.990 82.890 +0.12 +2.24 81.170 英镑/日圆 147.15 146.83 +0.22 +2.17 144.02 澳元/新西兰元 1.0456 1.0441 +0.14 +0.70 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 许娜/艾茂林/王琛/孙国玉/杜明霞；审校 王洋/王丽鑫/龚芳/李爽)