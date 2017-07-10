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更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆升至两个月高位，因两国央行政策走向截然相反
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2017年7月10日 / 晚上10点38分 / 1 天前

更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆升至两个月高位，因两国央行政策走向截然相反

2 分钟阅读

    * 日圆下跌，此前日本央行总裁黑田东彦重申政策立场
    * 美元持稳，上周五发布的美国就业报告强劲
    * 加拿大央行周三做利率决定

 (新增收盘表格)
    路透纽约7月11日 - 美元兑日圆周一上涨，因日本央行上周提出不限量地购买公债，吸
引了投资者聚焦于截然相反的美国联邦储备理事会(FED/美联储)和日本央行货币政策前景。
    
    日本央行总裁黑田东彦周一重申了该行保持日本公债收益率在零水平附近的承诺。
    
    “(影响市场的)是公债收益率上涨的全球背景，尤其是10年期美国公债，”道明证券资
深外汇策略师Mazen Issa称。
    
    10年期美债和日债收益率差                      接近近两个月最阔，吸引投资者押
注利用西方公债和日本公债收益率背离的交易。
    
    “日本央行提醒市场，其它央行都有点鹰派，但日本央行却不在同一阵营里，”Issa称
。
    
    美元兑日圆升0.15%，报114.05日圆，稍早触及两个月高位114.29日圆。
    
    “在当前这个价位，我们不会再追高，特别是在财报季前，”瑞士信贷外汇策略师Alvi
se　Marino称。
    
    美元指数      升0.04%，报96.049。
    
    在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周三做半年度货币政策国会听证，以及周
五发布消费者通胀数据前，交易员对大举增加头寸保持谨慎。
    
    同时，加元兑美元      小幅下跌，投资者等待加拿大央行周三就利率做出决定。
    
    “加元是在鹰派方向上重新定价的第一个货币，现在也将第一个面临一些考验，所以将
受到最密切的关注，”Marino称。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1399   1.1400   -0.01   +8.43   1.0513
    美元/日圆                   114.03   113.88   +0.13   -2.43   116.87
    欧元/日圆                   129.96   129.84   +0.09   +5.54   123.14
    美元/瑞郎                   0.9655   0.9638   +0.18   -5.14   1.0178
    英镑/美元                   1.2875   1.2889   -0.11   +4.37   1.2336
    美元/加元                   1.2888   1.2874   +0.11   -4.04   1.3430
    美元/离岸人民币             6.8055   6.8027   +0.04   -2.40   6.9726
    澳元/美元                   0.7605   0.7605   +0.00   +5.41   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1006   1.0988   +0.16   +2.70   1.0717
    欧元/英镑                   0.8847   0.8842   +0.06   +3.86   0.8518
    新西兰元/美元               0.7270   0.7280   -0.14   +4.74   0.6941
    美元/挪威克朗               8.3258   8.3634   -0.45   -3.60   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.4916   9.5373   -0.48   +4.47   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.4288   8.4262   +0.03   -7.45   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.6078   9.6049   +0.03   +0.29   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 李军)

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