《全球汇市》美元兑日圆下滑，此前美联储主席叶伦在国会作证

* 叶伦：美联储或许不能升息“那么多”

* 加拿大央行2010年以来首次升息

路透纽约7月12日 - 美元兑日圆周三下跌，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦称，升息将是缓慢的，美联储或许不能升息“那么多”。

这或许是叶伦作为美联储主席在国会露面的最后机会之一，她称，美国经济强劲到足以允许美联储继续其逐渐收紧政策计划，但通胀相对较低和中性利率偏低可能给了美联储放缓这一进程的余地。

“叶伦强调了通胀不确定性，而此时正值联储鸽派人物愈发开始质疑：可能是否需要暂停收紧政策直到通胀更靠近目标，”Amundi Pioneer投资组合经理Paresh Upadhyaya称。

叶伦还指出，考虑到当前的预估，联邦基金利率“可能不必进一步升得太多”，就能达到既不鼓励也不妨碍经济活动的中性水平。

美联储仍感觉经济需要宽松的货币政策，所以较低的中性利率或许意味着减少升息次数。

“这一讲话非常鸽派，她暗示美联储可能接近结束收紧过程，这实际上是第一次听她这么说，”Upadhyaya称。

美元指数升0.08%，报95.748，盘中低见6月30日以来最低的 95.511。

美元兑日圆 0.64%，报113.19日圆，跟随美国短期利率在叶伦作证后下跌的走势。

叶伦讲话发布后不久，美元兑欧元也下跌，但之后逆转了走势，尾盘在盘中高位附近交易。

加元兑美元升至逾一年高位，此前加拿大央行近七年来首次升息，称经济不再需要这么大的刺激举措。

英国略好于预期的薪资和就业数据将英镑从下跌走势中挽救出来，盖过了脱欧谈判真正开展后的一系列经济和政治预警信号的影响。

巴西雷亚尔兑美元升至近八周高位，此前前总统卢拉因腐败指控被定罪，缓和了交易员对他明年返回政坛，挑战亲商的现任总统特梅尔的担心。(完) (编译 刘静；审校 李军)