《全球汇市》美元兑日圆触及六周低点；关注美国数据

* 美元/日圆跌至6月中旬以来最低 * 澳元小涨，之前澳洲央行维持利率不变 * 欧元兑美元在涨至两年半高位后稍事喘息 路透新加坡8月1日 - 美元兑日圆周二跌至六周低点。美元前景阴云密布，因美国政治动荡，而且外界质疑今年美国联邦储备理事会(美联储/FED)是否还会升息。 美元/日圆 一度跌至110.005日圆，这是6月15日以来最低水准。美元最新报110.20，日内约跌0.1%。 三菱东京日联银行驻新加坡分析师Teppei Ino表示，虽然如果即将公布的美国经济数据强劲，美元有可能回升至111.50日圆附近，但近期内升至112日圆上方看起来不大可能。 “美元兑日圆面临的风险似乎偏向下档，”Ino补充说。 他说，这部分是因为投机客近期增大对日圆的空头押注后，如果他们买回日圆，那么日圆可能获得提振。 市场参与者表示，日本投资者在110日圆附近存在美元买兴，暂时帮助限制了美元跌势。 美国政治面不确定性也给美元带来压力，特朗普周一解除了刚上任不久的白宫通讯联络主任斯卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)的职务。 市场对于特朗普将有能力推动税改和基建支出获得国会通过的期望下降，削弱了美国经济成长和通胀预期，导致美元承压。 美元指数 在7月下跌2.9%。 美元指数最新报92.877。周一该指数一度跌至92.784，为2016年5月初以来最低点。 美元指数7月连续第五个月月线下跌，是2010年12月至2011年4月以来的最长连跌。 欧元/美元 跌0.1%至1.1830，在周二亚洲盘初触及两年半高点1.1846后小幅回落。 新加坡OANDA的亚太交易主管Stephen Innes称，交易员目前或会削减一些欧元多仓，等 待逢低买入欧元的机会，因他们等待本周的美国经济数据出炉以获得美元整体走向的新线索 。 “我认为他们不会改变认为欧元将会走得更高的整体看法，”Innes说。 美国本周公布的数据包括周五出炉的非农就业报告。投资者还将关注周二稍晚公布的核 心个人消费支出(PCE)物价指数。 澳元兑美元周二升至高见0.8043，此前一项民间调查显示中国7月制造业增长加快。 这促使澳元向上周高位0.8066美元回升，该处也是逾两年最高水平。 澳元兑美元 最新报0.8024，日内上涨0.3%，显示澳元对澳洲央行维持利率不变 具有韧性。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1816 1.1840 -0.20 +12.39 1.0513 美元/日圆 110.27 110.25 +0.02 -5.65 116.87 欧元/日圆 130.29 130.55 -0.20 +5.81 123.14 美元/瑞郎 0.9676 0.9664 +0.12 -4.93 1.0178 英镑/美元 1.3207 1.3212 -0.04 +7.06 1.2336 美元/加元 1.2493 1.2477 +0.13 -6.98 1.3430 美元/离岸人民币 6.7237 6.7266 -0.04 -3.57 6.9726 澳元/美元 0.8011 0.8002 +0.11 +11.03 0.7215 新西兰元/美元 0.7502 0.7513 -0.15 +8.08 0.6941 澳元/日圆 88.350 88.200 +0.17 +4.78 84.320 新西兰元/日圆 82.750 82.800 -0.06 +1.95 81.170 英镑/日圆 145.66 145.65 +0.01 +1.14 144.02 澳元/新西兰元 1.0674 1.0645 +0.27 +2.80 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 张涛/王兴亚/杜明霞；审校 高琦/刘秀红)