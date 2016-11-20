美元指数录得20个月来最大两周升幅

路透纽约11月18日 - 美元兑一篮子货币周五升至2003年4月以来最高水平，并录得2015年3月以来最大两周升幅，因交易员大量押注特朗普政府将祭出大规模财政刺激措施。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)12月升息预期升温，因有迹象显示，通胀上升，经济增长加速，这也提振美元走高。

过去两周，美元兑日圆急升7.3%，为1988年1月以来的最大两周升幅，也是浮动汇率时代表现第二强的两周。

自共和党候选人特朗普在11月8日大选中战胜民主党候选人希拉里以来，美元势如破竹，跟随美债收益率急升的走势，因担心政府借债为可能出台的刺激计划融资会推高通胀。

交易员认为，特朗普竞选时提出的减税、放松监管和基建支出对债市不利，但对美元有利。

“这带来了一波美元全线买盘，”TJM Brokerage外汇交易联合负责人Richard Scalone称。

分析师称，仍不清楚有多少政策提议能够实现，特朗普对移民和贸易的立场如果成功立法，可能会打击美元。

美元指数触及101.48，为2003年4月以来最高，后回落至101.25，当日上涨0.4%。

美元指数势将录得4.2%的两周升幅，为2015年3月以来最大。

虽然美联储主席叶伦没有直接表示将于12月13-14日会议上升息，但她周四在国会作证时称可能将“相对很快”升息。

国外的政治和经济忧虑进一步提振美元。

对包括意大利下月修宪公投、法国和德国明年大选在内的政治风险敏感的欧元触及11个月低位，至1.0567美元，纽约尾盘下跌0.3%，报1.0595美元。

美元兑日圆触及五个半月高位的110.92日圆，后回落至110.64日圆，较周四上涨0.6%。(完)