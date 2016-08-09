美元上涨 因强劲就业报告提振美国升息预期

路透纽约8月8日 - 美元兑一篮子货币周一上涨，因上周五发布的强于预期的美国7月就业报告提振了美国联邦储备委员会(FED/美联储)更加接近升息的预期。

美国7月新增25.5万个非农就业岗位，远超路透调查的分析师预估的18万个；薪资加速增长，经济各行各业普遍增加就业岗位。

数据帮助抵消了对经济指标不振的忧虑，其中包括7月底发布的疲弱的第二季国内生产总值(GDP)初值。

“上周五的就业报告非常强劲，我认为这强化了投资者对美国经济表现强于其它国家的预期，”BK Asset Management董事总经理Kathy Lien称。

美元指数上扬0.21%，报96.293。美元兑日圆上涨0.62%，报102.44日圆。

高收益率货币周一也走高，因投资者寻求高回报。澳元兑美元上涨0.38%，报0.7652美元。

预计本周交易将相对清淡，因许多交易员和投资者正在进行暑期休假。将于周五发布的零售销售数据将是下一个市场关注焦点。

市场还期待美联储主席叶伦8月26日在怀俄明州杰克逊霍尔举行的年度大会上的讲话，从中寻找美国何时可能升息的线索。

大部分经济学家和投资者预计美国最可能在12月升息，认为美联储不会在美国11月大选前行动。

新西兰央行可能成为下一个放宽政策的主要央行，预计将会在周四降息25个基点，至2.0%。

新西兰元兑美元基本持平于0.7137美元，稍早跌至0.7088美元。(完)