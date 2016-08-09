美元上涨 因强劲就业报告提振美国升息预期

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透纽约8月8日 - 美元兑一篮子货币周一上涨，因上周五发布的强于预期的美国7月就业报告提振了美国联邦储备委员会(FED/美联储)更加接近升息的预期。
美国7月新增25.5万个非农就业岗位，远超路透调查的分析师预估的18万个；薪资加速增长，经济各行各业普遍增加就业岗位。
数据帮助抵消了对经济指标不振的忧虑，其中包括7月底发布的疲弱的第二季国内生产总值(GDP)初值。
“上周五的就业报告非常强劲，我认为这强化了投资者对美国经济表现强于其它国家的预期，”BK Asset Management董事总经理Kathy Lien称。
美元指数上扬0.21%，报96.293。美元兑日圆上涨0.62%，报102.44日圆。
高收益率货币周一也走高，因投资者寻求高回报。澳元兑美元上涨0.38%，报0.7652美元。
预计本周交易将相对清淡，因许多交易员和投资者正在进行暑期休假。将于周五发布的零售销售数据将是下一个市场关注焦点。
市场还期待美联储主席叶伦8月26日在怀俄明州杰克逊霍尔举行的年度大会上的讲话，从中寻找美国何时可能升息的线索。
大部分经济学家和投资者预计美国最可能在12月升息，认为美联储不会在美国11月大选前行动。
新西兰央行可能成为下一个放宽政策的主要央行，预计将会在周四降息25个基点，至2.0%。
新西兰元兑美元基本持平于0.7137美元，稍早跌至0.7088美元。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。