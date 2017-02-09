美元走软 因美国公债收益率回落

路透纽约2月8日 - 美元周三结束两日连涨走软，受累于美国公债收益率回落，因美国总统特朗普经济政策的不确定性，促使投资者排除了美国联邦储备委员会(FED/美联储)3月升息的可能性。

“只要美联储在货币政策正常化问题上继续保持犹豫不决的鸽派立场，加之特朗普政府打压美元兑主要货币汇率的协同行动，美元后市进一步下跌的可能性非常高，至少短期内是如此，”Forex.com的研究部主管James Chen表示。

市场还担忧特朗普保护主义和移民政策对全球经济造成的影响，这也重压美元。

特朗普将在本周稍后与日本首相安倍晋三会晤，届时，他可能会重申其反对强势美元和弱势日圆的立场。这可能会进一步推低美元。

与此同时，避险日圆走强，因法国、德国和荷兰将在今年举行大选，意大利也可能提前选举，全球普遍担忧欧洲的政治风险，这拖累美债收益率走低。

美国10年期公债收益率今日跌至三周低位2.325%。

欧元兑美元也小涨，从逾一周低位反弹，因在连续数日走低后出现空头回补。但欧元过去几日的表现主要受法国大选选情的发展影响。

“法国的政治杂音拖累欧元走软，这给美元提供了喘息的机会，”澳洲国民银行(NAB)的策略师Gavin Friend表示。

“市场知道，如果特朗普开始公开谈论税改和基建支出，美元将会走强，”他补充说。

纽约尾盘，美元指数跌0.2%，报100.27。美元兑日圆下滑0.3%，报112.05日圆。

欧元兑日圆跌0.3%，报119.76日圆。欧元兑美元涨0.1%，报1.0687美元。

围绕法国大选4月23日和5月7日两轮投票的不确定性，使法国与德国公债收益率差触及逾四年来最阔水平。

民调显示，中间派候选人马克龙在首轮投票的支持率略微领先保守派候选人菲永，但落后于极右翼政党民族阵线候选人勒庞。勒庞誓言将让法国退出欧元区，并就是否保持该国的欧盟成员国地位举行全民公投。(完)