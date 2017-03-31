美元接近持平 因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝

对OPEC平衡油市计划而言 白宫售油提案或为助力而非阻力
路透纽约5月23日 - 美国总统特朗普有关出售2.7亿桶美国原油储备的提议，可能产生意想不到的结果，实际上帮助石油输出国组织(OPEC)平衡全球油市。
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
纽约联储总裁杜德利讲话后，欧元从两周低位反弹，美元兑日圆跌至盘中低位。杜德利被看做是利率制定委员会中最重要的成员之一，他称，美联储不急于收紧货币政策。
他讲话前发布的美国消费者支出数据表现平平，表明尽管消费者信心达到逾16年来最高，美国人仍捂紧了腰包。
“不管怎么说，人气都不太旺，但今天上午的乐观情绪绝对受到讲话和经济数据的打击，”BK Asset Management外汇策略董事总经理Boris Schlossberg称。
上月消费者支出仅微升0.1%。消费者支出占美国经济活动的三分之二。
美元指数较周四尾盘基本持平，报100.39。受到本周初升势的支撑，美元指数仍录得2月中以来的最佳周度表现。
本月，美元指数下跌0.7%，为三个月内的第二个月线下跌，此前曾连续三个月上涨。
相同的，欧元一度短暂触及3月15日以来最低，本周将录得七周以来的最差周度表现，因投资者本周调整了对欧洲央行开始收紧货币政策时间的预期。
欧元兑美元尾盘持平，报1.0686，本月升近1%。
美元兑日圆隔夜触及10日高位，但在杜德利讲话后逆转了升势，触及盘中低位。尾盘下跌0.55%，报111.34日圆。本月美元兑日圆下跌1.2%。
美元兑南非兰特升至2月初以来最高，此前南非总统祖马在内阁重组中撤掉了财长戈尔丹。
美元尾盘升1.1%，报13.441兰特。(完)
(编译 刘静；审校 利棣儿)
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