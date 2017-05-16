欧元急升至六个月高位 因美国数据和特朗普忧虑打击美元

美元因加息前景升至一个月高位 英镑下跌
路透纽约6月20日 - 美元兑一篮子货币周二触及一个月高位，因市场认为美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年可能再升息一次，英镑急跌，此前英国央行总裁的讲话给英国接近升息的观点浇了冷水。
路透纽约5月16日 - 欧元兑普遍走弱的美元周二急升逾1%，升至特朗普11月赢得美国大选以来的最高值，逼近1.11美元水准。
美元下跌，此前发布的美国房屋开工数据弱于预期，是一批不及预期的经济数据中的最新一个。
在美国制造业生产录得逾三年来最大增幅的数据发布后，美元略微反弹，但投资者在晚些时候再次抛售美元。
稍早发布的数据显示，第一季欧元区经济增长年率为1.7%，符合预期。
分析师表示，马克龙在法国大选中获胜，他寻求加强与德国的关系令欧洲融合进一步深化的预期升温，也帮助提振欧元。
欧元普遍跳升，兑日圆触及2016年4月以来的最高水平，兑英镑达到3月31日以来最高。
BK Asset Management外汇策略部门董事总经理Boris Schlossberg称，美元的抛售看似仍要继续下去，考虑到特朗普总统上周向俄罗斯官员透露高级机密信息的报导，可能会有进一步的政治不确定。
“感觉每一天都会有有关总统的超乎寻常的事件，这些政治波动最终会演化成经济波动，”Schlossberg称。
投资者越来越担心特朗普可能无法完成任期，分析师称，即使能够完成任期，也会有很多政治方面的事件分散其推进经济刺激计划的注意力。
美元指数今年稍早升至14年高位，因预期特朗普的减税和基建支出计划将提振增长和通胀，但周二该指数跌至11月9日以来最低水平。
弱于预期的美国数据令投资者们想知道，美国联邦储备委员会(FED/美联储)是否无法在下月会议上再升息。
根据CME Group的FedWatch，投资者仍预计6月升息的可能性为74%，但低于上周的逾80%可能性。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
路透纽约6月20日 - 美元兑一篮子货币周二触及一个月高位，因市场认为美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年可能再升息一次，英镑急跌，此前英国央行总裁的讲话给英国接近升息的观点浇了冷水。
路透6月20日 - 美国股市周二下跌，油价大跌打压能源股，且零售股下挫，因担忧亚马逊提振其服装业务的计划，投资者也担忧美国联邦储备委员会(美联储/FED)未来升息路径。
路透纽约6月20日 - 油价周二下跌约2%，布兰特原油收于七个月低位，美国原油收于9月以来最低，此前几个关键产油国的供应增加，盖过了石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国减产执行率升高带来的影响。