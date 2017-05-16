欧元急升至六个月高位 因美国数据和特朗普忧虑打击美元

路透纽约5月16日 - 欧元兑普遍走弱的美元周二急升逾1%，升至特朗普11月赢得美国大选以来的最高值，逼近1.11美元水准。

美元下跌，此前发布的美国房屋开工数据弱于预期，是一批不及预期的经济数据中的最新一个。

在美国制造业生产录得逾三年来最大增幅的数据发布后，美元略微反弹，但投资者在晚些时候再次抛售美元。

稍早发布的数据显示，第一季欧元区经济增长年率为1.7%，符合预期。

分析师表示，马克龙在法国大选中获胜，他寻求加强与德国的关系令欧洲融合进一步深化的预期升温，也帮助提振欧元。

欧元普遍跳升，兑日圆触及2016年4月以来的最高水平，兑英镑达到3月31日以来最高。

BK Asset Management外汇策略部门董事总经理Boris Schlossberg称，美元的抛售看似仍要继续下去，考虑到特朗普总统上周向俄罗斯官员透露高级机密信息的报导，可能会有进一步的政治不确定。

“感觉每一天都会有有关总统的超乎寻常的事件，这些政治波动最终会演化成经济波动，”Schlossberg称。

投资者越来越担心特朗普可能无法完成任期，分析师称，即使能够完成任期，也会有很多政治方面的事件分散其推进经济刺激计划的注意力。

美元指数今年稍早升至14年高位，因预期特朗普的减税和基建支出计划将提振增长和通胀，但周二该指数跌至11月9日以来最低水平。

弱于预期的美国数据令投资者们想知道，美国联邦储备委员会(FED/美联储)是否无法在下月会议上再升息。

根据CME Group的FedWatch，投资者仍预计6月升息的可能性为74%，但低于上周的逾80%可能性。(完)