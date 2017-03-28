美元触及四个月低位 因特朗普行情消退

大型投行第一季商品相关收入下降29%至11年低点--调查
路透伦敦5月24日 - 金融行业分析机构Coalition周三称，2017年第一季全球12家最大投资银行的大宗商品相关收入较去年同期减少29%，至逾10年来最低，主因能源业疲软。
路透纽约3月27日 - 美元兑一篮子货币周一跌至11月以来最低，因投资者对特朗普总统的财政支出刺激政策前景失去信心，此前他支持的一项重大医改议案搁浅。
特朗普未能兑现竞选承诺，对国家医保系统进行全面改革。他支持的医保议案在共和党控制的众议院触礁，对于这位共和党总统来说无疑是一次重大挫折，引发了对其是否有能力推进税改和增加支出计划的质疑。
北美交易时段，美元全面反弹，但兑一篮子货币全日仍下跌0.45%，稍早最低至98.858，为11月11日以来最低。
“市场的假设是，如果医保议案不能获得通过，那么其施政计划中的其它一些事情，主要是税改，将更难通过，”Tempus Inc市场主任John Doyle称。
美元兑日圆跌至11月18日以来最低，兑另外一个传统避险货币--瑞士法郎触及11月9日以来最低。
欧元兑美元盘中11月11日以来最高1.0904美元。英镑兑美元触及八周高位的1.2615美元。英镑是今年以来兑美元表现最差的G10个货币。
美元兑南非兰特升逾3%，此前南非财长戈尔丹被总统祖玛从海外投资者路演中提前召回，引发对该国内阁重组的担忧。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
路透伦敦5月24日 - 金融行业分析机构Coalition周三称，2017年第一季全球12家最大投资银行的大宗商品相关收入较去年同期减少29%，至逾10年来最低，主因能源业疲软。
路透纽约5月23日 - 美元周二从近期的低位回升，因交易员押注美国将于6月升息，市场等待将于周三发布的美国联邦储备委员会(FED/美联储)5月初会议的会议记录。
路透5月23日 - 美国股市周二上涨，在美国总统特朗普的预算计划公布后，投资者松了口气，但汽车零部件股表现不佳拖累非必需消费品类股下跌，抑制了股市涨幅。