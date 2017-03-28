美元触及四个月低位 因特朗普行情消退

路透纽约3月27日 - 美元兑一篮子货币周一跌至11月以来最低，因投资者对特朗普总统的财政支出刺激政策前景失去信心，此前他支持的一项重大医改议案搁浅。

特朗普未能兑现竞选承诺，对国家医保系统进行全面改革。他支持的医保议案在共和党控制的众议院触礁，对于这位共和党总统来说无疑是一次重大挫折，引发了对其是否有能力推进税改和增加支出计划的质疑。

北美交易时段，美元全面反弹，但兑一篮子货币全日仍下跌0.45%，稍早最低至98.858，为11月11日以来最低。

“市场的假设是，如果医保议案不能获得通过，那么其施政计划中的其它一些事情，主要是税改，将更难通过，”Tempus Inc市场主任John Doyle称。

美元兑日圆跌至11月18日以来最低，兑另外一个传统避险货币--瑞士法郎触及11月9日以来最低。

欧元兑美元盘中11月11日以来最高1.0904美元。英镑兑美元触及八周高位的1.2615美元。英镑是今年以来兑美元表现最差的G10个货币。

美元兑南非兰特升逾3%，此前南非财长戈尔丹被总统祖玛从海外投资者路演中提前召回，引发对该国内阁重组的担忧。(完)