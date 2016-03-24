美元连涨第五日 但数据疲弱令升幅受限

路透纽约3月24日 - 美元周四小涨，连升第五日，为近一年来最长升势，但受疲弱的美国经济数据影响，尾盘从高位回落。

美元本周走强，因投资者消化了美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年升息两次的可能性。

圣路易斯联储总裁布拉德周四表示，美国离第二次升息“可能不远了。”

布拉德周三也发表了类似的讲话，他说，最快可能在下月升息。本周稍早，其他美联储官员也发表类似的鹰派讲话。

“联储决策者本周的鹰派讲话让普遍低估了美国升息风险的市场措手不及，另外，节前交投萎缩，看似进一步加快了美元的反弹步伐，”Western Union Business Solutions的高级市场分析师Joe Manimbo表示。

美国金融市场周五因耶稣受难日假期休市。

美元在美国下午的交易中转为持平，受累于“节前的头寸调整”，以及数据显示，美国耐久财订单减少，上周初请失业金人口小幅增加，Manimbo说。

稍早，美元.DXY触及八日高位96.364。

美元指数最新报96.133。今日连涨第五日，本周累计上涨略多于1%。

美元兑日圆上扬0.4%，录得近两周来最大单日百分比涨幅。

欧元兑美元触及八日低位1.1144美元，本周迄今下跌近1%，布鲁塞尔周二发生的恐袭事件挫伤对欧元的人气。

欧元兑美元最新跌0.1%，报1.1155美元。

英镑兑美元本周首日上涨，得益于英国零售销售数据胜预期。

本周美元兑英镑上扬超过2%，因在布鲁塞尔袭击事件后，英国退欧的可能性上升。

市场认为，比利时恐袭增加英国退欧的可能性，进一步拖累英镑和欧元的表现。

英镑兑美元最新上扬0.3%，报1.4112美元。(完)