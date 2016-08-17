美元跌至逾七周低点 但在杜德利讲话带动升息预期后略有回升

Reuters8月17日 - 路透纽约8月16日 - 美元兑欧元、日圆和瑞郎周二跌至逾七周最低水准，因昨日一美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员发表了鸽派言论，但在纽约联储总裁的讲话带动了今年升息的预期后，美元缩减跌幅。

美元兑上述三种货币均跌至6月24日，即英国退欧公投翌日以来的最低水准。

欧元兑美元大涨逾1%，报1.1322美元日高，美元兑日圆重挫逾1.5%，报99.65日圆，美元兑瑞郎跌逾1%，报0.9589瑞郎。

美元指数也大跌逾1%，至逾七周最低的94.426。

分析师表示，旧金山联储总裁威廉姆斯周一的讲话打压了美元。威廉姆斯称美联储应考虑设定更高的通胀目标。目前美联储的通胀目标在2%。

数据显示，美国7月消费者物价持平，为2月来最弱，巩固了对美联储是否能在12月前升息的疑虑。

“威廉姆斯的言论很重要，因这意味着呼吸机会开更久。”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick称。

Borthwick称，对美国将维持低利率的预期支撑了墨西哥比索和俄罗斯卢布等新兴市场货币。

不过在纽约联储总裁杜德利对Fox Business Network称，美联储可能早至9月就加息后，美元缩减跌幅。

根据CME Group的FedWatch程序，在杜德利讲话后，联邦基金利率期货走势显示交易商预计美联储在其12月会议上加息的可能性为55%，周一为42%。

杜德利的讲话部分抵消了威廉姆斯讲话的影响，花旗集团G10汇市策略部门全球主管Steve Englander称。

欧元兑美元纽约尾盘升0.82%，报1.1275美元，美元兑日圆尾盘跌1%，报100.25日圆。(完)