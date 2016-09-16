美元兑日圆下跌 因质疑日本央行影响日圆的能力

路透纽约9月15日 - 美元兑日圆周四逆转了稍早的升势，因交易员不相信，日本央行进一步追加政策刺激举措能大幅压低日圆，另外，获利回吐和商品货币上涨也抑制了美元。

美元兑日圆在纽约汇市上午的交易中上涨，因预计日本央行可能加大货币刺激力度，最近几天有报告称，日本央行可能会进一步放宽政策。

但对日本央行通过让公债收益率曲线变陡等措施压低日圆的能力的质疑很快让上述预期退居次席。交易员还在等待，美国联邦储备委员会(FED/美联储)和日本央行在9月20-21日举行政策会议。

“即使采取更多宽松措施，对日本央行影响日圆汇率的能力产生质疑是合理的，”Commonwealth Foreign Exchange首席首次分析师Omer Esiner称。

美元兑日圆最新下跌0.22%，报102.18日圆，在上午的交易中高见102.74。

分析师还称，美元上午小幅上涨后，投资者获利回吐，以便在美联储政策会议前保持中立头寸，这也抑制了美元。澳元和新西兰元等商品货币受油价走高带动上涨，也施压于美元。

澳元兑美元最新上涨0.66%，报0.7515，新西兰元兑美元升0.44%，报0.7313。

欧元兑美元最新下跌0.05%，报1.1243。美元指数.DXY最新下跌0.04%，报95.287。 (完)