美元持稳 但本周录得一个月来最大周线跌幅

路透纽约9月23日 - 美元指数周五走势反复，收盘较周四尾盘水准变动不大，因在下周一美国总统大选辩论前，投资人保持观望。

美元指数本周创一个月最大周度跌幅，主要因美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三结束货币政策会议时调降长期利率预估。

美元指数纽约尾盘持稳在95.472，本周下挫0.7%，为8月18日来表现最差的一周。

在波士顿联储总裁罗森格伦称，他相信美国应现在就上调短期利率，并警告失业率降至可持续水准之下会扰乱经济复苏。受此影响，美元指数触及日高。

分析师表示，这在盘初影响市场，但随着交易商认为罗森格伦的讲话只不过是增加了在12月加息的机率，而这已经在美元走势中被消化了后，美元逆转了升势。

“12月加息的可能性现在非常高，”Cambrdige Global Payments汇市策略部门董事Karl Schamotta称，“这给了交易商一个三个月窗口期，在升息前冒一把险。”

罗森格伦是本周联储政策会议对维持利率不变决定持有异议的三位委员之一。

英镑兑美元下挫1%，跌穿1.30美元，因独立报报导的英国首相特蕾莎梅有关英国何时会开始退欧程序的言论同英国外交大臣约翰逊的声明不一致，这加重了英国退欧前景的不确定性。

该报导以及过去几周有关英国政府应对退欧程序的报导“令市场放心坚持作空英镑。” Credit Agricole Corporate & Investment Bank汇市策略师Vassili Serebriakov表示。

美元兑加元升1%，此前加拿大公布的通胀和零售销售数据意外疲弱，显示加拿大可能正面临成长放缓及失业率攀升的情况。

“未来几个月加拿大经济基本面可能十分疲弱，加元可能走软。”Cambridge的Schamotta指出。(完)