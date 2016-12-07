欧元从三周高位回落 市场聚焦欧洲央行会议

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约12月6日 - 欧元兑美元周二从三周高位下跌，因投资者等待将于周四召开的备受瞩目的欧洲央行政策会议。周一欧元曾强劲上扬。
欧元周一上涨，此前意大利总理伦齐正如交易员预期的那样，在修宪公投中失利。
投资者现在关注欧洲央行立场转趋鹰派的可能性，尽管市场普遍预计，该央行将会延长公债购买计划。
“短期内市场仍看空欧元，我认为他们可能感到紧张，欧洲央行会议前，是再结清一些头寸的时候了，”Brown Brothers Harriman外汇策略全球负责人Marc Chandler称。
欧元收复了最近几周的部分失地，投资者认为欧元跌势过度，且对意大利近期可能寻求离开欧元区的担忧得到缓解。
欧元周二重拾跌势，市场认为，这是周一大涨后的盘整，并不是受到基本面因素驱动。
11月上半月欧元兑美元下跌，特朗普意外在11月8日的大选中获胜更加快了欧元的跌势。
欧元下挫，因担心欧元区的稳定性和欧洲央行的鸽派政策，而美元因美国经济增长稳固的预期而上涨。
纽约汇市尾盘，欧元下跌0.46%，报1.0713美元，周一曾触及三周高位的1.0796美元。
美元指数上涨0.41%，至100.50，周一跌至11月15日以来最低的99.849。
澳元周二下跌，此前澳大利亚央行对发表对经济谨慎的看法，并维持利率不变。
澳大利亚将于周二晚些时候公布国内生产总值(GDP)数据，市场将会从中寻找经济强劲程度的最新迹象。
“仍然有可能是负增长，”Westpac的Franulovich称。
澳元兑美元下跌0.24%，报0.7456美元。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。