欧元从三周高位回落 市场聚焦欧洲央行会议

路透纽约12月6日 - 欧元兑美元周二从三周高位下跌，因投资者等待将于周四召开的备受瞩目的欧洲央行政策会议。周一欧元曾强劲上扬。

欧元周一上涨，此前意大利总理伦齐正如交易员预期的那样，在修宪公投中失利。

投资者现在关注欧洲央行立场转趋鹰派的可能性，尽管市场普遍预计，该央行将会延长公债购买计划。

“短期内市场仍看空欧元，我认为他们可能感到紧张，欧洲央行会议前，是再结清一些头寸的时候了，”Brown Brothers Harriman外汇策略全球负责人Marc Chandler称。

欧元收复了最近几周的部分失地，投资者认为欧元跌势过度，且对意大利近期可能寻求离开欧元区的担忧得到缓解。

欧元周二重拾跌势，市场认为，这是周一大涨后的盘整，并不是受到基本面因素驱动。

11月上半月欧元兑美元下跌，特朗普意外在11月8日的大选中获胜更加快了欧元的跌势。

欧元下挫，因担心欧元区的稳定性和欧洲央行的鸽派政策，而美元因美国经济增长稳固的预期而上涨。

纽约汇市尾盘，欧元下跌0.46%，报1.0713美元，周一曾触及三周高位的1.0796美元。

美元指数上涨0.41%，至100.50，周一跌至11月15日以来最低的99.849。

澳元周二下跌，此前澳大利亚央行对发表对经济谨慎的看法，并维持利率不变。

澳大利亚将于周二晚些时候公布国内生产总值(GDP)数据，市场将会从中寻找经济强劲程度的最新迹象。

“仍然有可能是负增长，”Westpac的Franulovich称。

澳元兑美元下跌0.24%，报0.7456美元。(完)