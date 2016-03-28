美元下滑 美国数据疲弱压制美联储加快升息步幅的预期

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透纽约3月28日 - 美元兑一篮子主要货币周一下滑，此前美国公布的数据显示通胀回落，消费者支出数据被下修，这打压了对美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能加快升息步幅的预期。
美国商务部公布，2月消费者支出小增0.1%，1月数据被下修至增长0.1%后，美元指数从一周半高位96.399回落，降至日低95.836。
数据还显示，上月美国通胀放缓，个人消费支出(PCE)物价指数较前月下降0.1%，较上年同期升1.0%，1月分别为升0.1%和1.2%。
欧元升至1.1218美元，为3月23日来最高。数据压制了对美联储可能在4月或6月再度升息的预期。上周多位地区联储总裁的鹰派讲话，令美联储加快升息步幅的预期升温。
“看来首季经济成长开局不利，这可能对近期升温的联储6月收紧政策预期有所抑制，”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov表示。
分析师表示，欧洲市场还因复活节后的星期一假期休市，市场成交清淡可能令走势被放大。疲弱的数据足以抑制上周美元指数攀升逾1%的升势。
分析师还指出，交易商在等待周二美联储主席叶伦的讲话。道明证券高级汇市策略师Mazen Issa表示，交易商将判断叶伦是否在重复近期联储官员鹰派的措辞。
本周稍后，美国还将公布更多的经济数据，包括3月非农就业报告和消费者信心数据。
纽约尾盘，美元指数跌0.18%，报95.965，欧元兑美元升0.28%，报1.1195美元，美元兑瑞郎跌0.39%，报0.9733瑞郎。
美元兑日圆升0.27%，报113.35日圆。
美股标普500指数微幅收高0.05%。(完)
(编译 李军/徐文焰; 审校 母红/龚芳)
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