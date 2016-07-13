日圆下滑但英镑和商品货币大涨 因风险意愿抬头

德国总理默克尔向企业界表示将为自由贸易而战
路透德国科隆1月16日 - 德国总理默克尔周一向该国企业界领袖表示她对自由贸易的承诺不变，此举是对美国候任总统特朗普(Donald Trump)有关对进口汽车课征边境税言论的一种间接反击。
路透纽约7月12日 - 美元兑日圆周二升至逾两周最大水准，因日本执政联盟在周末参议院选举中大胜后，重燃的风险意愿继续带动市场信心。
选举的结果令市场预期日本将出台新刺激成长的措施，周二日本首相安倍晋三和前美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席伯南克会晤也巩固了这一预期。
美元兑日圆大涨近2%，周一已经劲升2.25%，录得2014年11月来最大两日升幅，美元已经收复了在英国退欧公投后的大部分失地。
全球股市反弹，美股标普500指数和道琼工业指数触及纪录高位，也促使投资人降低日圆等避险资产的仓位。
美元兑日圆跳升1.95%，报104.79日圆，为6月24日英国发布退欧公投结果震惊全球市场以来最高水准。
日本政府发言人周二表示，伯南克在同日本首相会晤时表示，日本央行有支撑经济的措施。
日本一直被认为是最有可能尝试“直升机洒钱”政策的国家，即政府直接给民众现金以刺激经济成长。
“鉴于伯南克被普遍认为几乎是直升机洒钱政策的教父，我认为市场对他们将推出类似政策的臆测开始升温。”道明证券高级汇市策略师Mazen Issa表示。
日本经济财政大臣石原伸晃稍早表示，将开始讨论政府财政刺激方案的规模，可能超过10万亿日圆。
澳元和新西兰元等商品货币跳升至数月高位，因风险意愿抬头。新西兰元兑美元触及14个月高位0.7318美元，澳元兑美元升至5月3日来最高。
在竞争对手退出角逐后，英国内政大臣特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)将在周三成为英国首相，结束数周以来的政治不确定性。
英镑兑美元大涨2%至1.3265美元，录得6月21日来最大单日百分比升幅，脱离上周触及的31年低点1.2798，不过投资人仍不确定特雷莎梅磋商英国退欧的态度。
“我们预计周四乃至未来几个月，英镑都将进一步下滑，”花旗汇市策略师Josh O'Byrne表示。(完)
(编译 李军/李婷仪; 审校 利棣儿/龚芳)
路透德国科隆1月16日 - 德国总理默克尔周一向该国企业界领袖表示她对自由贸易的承诺不变，此举是对美国候任总统特朗普(Donald Trump)有关对进口汽车课征边境税言论的一种间接反击。
路透伦敦1月16日 - 英国每日电讯报(the Telegraph)周一报道称，首相特雷莎·梅的12项退欧协商优先考虑事项中，将包括脱离欧盟单一市场和关税联盟。
路透慕尼黑1月16日 - 德国宝马汽车(BMW)一名高管表示，尽管美国候任总统特朗普发出警告，将对该公司在墨西哥制造并出口美国的汽车课征边境税，宝马汽车2019年在墨西哥展开一座新车厂运营的计划仍维持不变。