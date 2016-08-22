美元大致持稳 美联储主席叶伦讲话前投资人犹豫不决

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约8月22日 - 美元兑一篮子主要货币周一大致持稳，在美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周五讲话前，投资人对押注犹豫不决，而联储副主席的讲话令美元保持稳定。
交易商静待叶伦在怀俄明州杰克森霍尔央行年会上的讲话，而联储副主席费舍尔周日的讲话被投资人认为是鹰派，令一些投资人相信叶伦讲话的基调也可能更偏鹰派，或会暗示今年升息。
费舍尔表示，他认为美联储接近达成就业和通胀目标。联储二号人物的讲话令美元周一没有下跌，但在叶伦讲话前对作多美元的犹豫情绪也令美元无法上涨。
“费舍尔的讲话像是为周五美联储主席可能发表类似言论作了铺垫，”Cambridge Global Payments高级外汇交易商Stephen Casey称，不过他也表示，在叶伦讲话前美元可能陷于窄幅区间内。
美元指数纽约尾盘微升0.03%，报94.539，稍早一度升0.3%后缩减涨幅。
上周美元指数大跌约1.3%，因交易商认为美联储官员的讲话传递出的信息不一。欧元兑美元纽约尾盘跌0.04%，报1.1320美元，8月18日欧元曾升至近八周高位1.1365美元。
美元兑瑞郎微升0.04%，报0.9613瑞郎，上周曾跌至八周低点0.9532瑞郎。
根据CME Group的FedWatch程序，周一午后联邦基金利率期货走势显示，交易商预期美联储今年升息的机率略低于50%。
“基本上，所有投资人都在等叶伦的讲话。”道明证券高级汇市策略师Mazen Issa称。
美元兑日圆小涨，部分因日本产经新闻援引日本央行总裁黑田东彦的话称，日本央行不排除将2月推出的负利率再往下调，即使该备受争议的政策未能刺激通胀或经济成长。
纽约尾盘，美元兑日圆升0.06%，报100.26日圆。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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