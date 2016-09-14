美元上涨 因市场焦点转至美联储12月升息

路透纽约9月13日 - 美元兑一篮子货币周二触及一周高位，因市场焦点转至美国联邦储备委员会(FED/美联储)在12月升息的可能性，风险较大货币的下跌也提振美元。

美元指数触及一周高位的95.672，因分析师称，12月升息可能性不断增加推高美债收益率。

美元跟随美债收益率走高。美国财政部今日进行的30年期公债标售需求疲弱，之后，美债收益率大幅走高。指标10年期公债收益率，以及三年期公债收益率均触及6月初以来最高水平。

美联储理事布雷纳德周一发表了鸽派立场的讲话，减弱了下周升息的预期。

“美元多头减少了9月升息押注，现在他们将押注放在12月，”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称。

根据CME Group的FedWatch，联邦基金利率期货走势暗示，美联储下周升息可能性仅为15%，12月升息可能性为逾55%。

日经报导称，日本央行计划将下调本已为负的利率作为进一步宽松计划的核心。这则报导提振美元兑日圆走高。日本央行计划在9月20-21日召开会议，美联储也将同期举行政策会议。

美元兑日圆最新上涨0.79%，报102.64日圆，盘中高见102.74日圆。

富国证券外汇策略师Eric Viloria称，“在日本央行下周召开会议前此举反映出部分鸽派预期。”

油价下跌，因担心全球原油供应过剩局面将持续至明年，提振美元兑澳元和新西兰元等商品货币上涨。

澳元兑美元触及近七周低位，报0.7443美元，新西兰元兑美元触及逾一周低位的0.7235美元。

欧元兑美元仍陷于近期的交易区间内，最新下跌0.15%，报1.1215美元。(完)