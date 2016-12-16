美联储加息和特朗普新政助美元火力全开 飙升至14年高位

路透纽约12月15日 - 美元兑一篮子主要货币周四飙升至14年高位，因投资者预期美国联邦储备委员会(FED/美联储)的政策立场将更趋鹰派，且候任总统特朗普的新政将会提振美国经济成长。

美元指数盘中攀升至约14年高位103.560，有望创下近六个月来最大单日百分比涨幅。

美元今日大涨，兑欧元接近14年高位，兑日圆逼近10个半月峰值，因周三美联储进行了一年来首次升息，并暗示可能在明年再升息三次，9月会议上预期为升息两次。

昨日升息25个基点在市场的普遍预期之内，但暗示明年将加快升息步伐的做法，让投资者意外，并在周四继续助燃美元涨势。

分析师称，推动美元走强的另一个因素是，市场预期特朗普政府的经济计划，包括通过基建支出来刺激经济的财政举措等，将作为美联储加快升息步伐的补充，进一步提振美元。

“既然财政政策可能更趋扩张，市场越发相信货币政策将会收紧，”法国农业信贷银行驻纽约的汇市策略师Vassili Serebriakov表示。

美元兑日圆尾盘上扬0.9%，报118.11日圆，盘中攀升1.4%，报118.66日圆的2月初来最高。 欧元兑美元回落1.2%，报1.0406美元，盘中急跌1.6%，触及2003年1月以来最低1.0367美元。

巴克莱预计，到2017年第三季，欧元兑美元将触及平价，之后跌至1美元之下。摩根大通资产管理预计，欧元和美元将在明年首季触及平价。

欧元在跌穿去年低位后跌势加速，因卖出指令可能被触发，以防止欧元投资者遭受进一步损失，BK Asset Management的董事总经理Kathy Lien说。欧元上次一触及数年低位是在去年3月中，当时跌至1.0456美元。

美元兑瑞郎触及2010年8月以来最高1.0344瑞郎。(完)