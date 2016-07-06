英国退欧忧虑激发的避险需求推高日圆 英镑挫至31年低点

路透纽约7月6日 - 避险日圆周三上涨，英镑挫至31年低点，因市场愈发担忧英国退欧将给全球经济造成更广泛的影响。

日圆兑英镑升至三年半高位，兑美元和欧元也攀升至两周高位。

英镑兑美元盘中跌穿1.28美元，为1985年来首见，6月退欧公投后，对资本外流以及英国央行可能降息的担忧令英镑深受打击。英镑虽然自低位反弹，但日内仍下跌0.9%至1.2939美元。

“公投结果导致英镑大幅调整，但我们认为，英镑还将进一步下挫，年底前目标1.25美元。”Scotiabank首席汇市策略师Shaun Osborne表示。

“英国面临退欧磋商将如何展开的长期不确定性。这将影响重大投资决定和经济成长。”

英国数家商业地产基金相继停止赎回和暂停交易后，对市场灾情扩散的担忧加剧，投资者涌入公债避险。

指标10年期美债收益率周三触及1.3210%的纪录低点，10年期德债收益率则进一步深入负值区域。

纽约尾盘，英镑兑日圆跌1.1%，报131.03日圆，盘中触及2012年末以来最低水平。

美元兑日圆跌0.5%，至101.26日圆，盘中跌至两周低点100.22日圆。欧元兑日圆小跌至112.50日圆。

美国供应管理协会(ISM)公布6月服务业活动以七个月最快速度扩张，因新订单急升，及企业增加招聘，暗示经济增长在第二季重新提速。数据公布后，美元兑日圆收复部分失地。

ISM数据公布后，欧元兑美元升0.3%，报1.1103美元。

英国公投决定退欧后，对于美联储将在较长时间内维持利率在较低水平的预期，也打压美元。重量级联储官员杜德利周二表示，“如果金融市场普遍受到波及，并且引发对于欧盟稳定性的更大质疑，那么会产生更严重的后果。”

美联储理事塔鲁洛周三称，在未看到令人信服的证据显示通胀持续向着美联储目标上升前，无需升息。

美联储周三发布的6月货币政策会议记录显示，美联储政策制定者采取观望立场，暗示会维持利率不变，直至他们厘清英国公投决定退欧所产生的影响。(完)